EL-i ministrid allkirjastasid deklaratsiooni 5G võrgu arendamiseks

Deklaratsioonis rõhutatakse vajadust luua õiged eeltingimused 5G täieliku potentsiaali ärakasutamiseks, näiteks 5G võrkude jaoks vajalike raadiosageduste kättesaadavus ning sageduste piiriülene koordineerimine. Deklaratsiooni allkirjastas 28 EL-i liikmesriigi telekommunikatsiooni ministrit ja kõrgetasemelist esindajat, lisaks Norra.

Prognoosi kohaselt on aastaks 2020 maailmas hinnanguliselt 26 miljardit ühendatud seadet ning 70 protsenti inimestest omab nutitelefoni. 5G on seetõttu ELi digitaalse ühtse turu, tuleviku tööstusharude, kaasaegsete avalike teenuste ja uuenduslike rakenduste üks peamisi tugisambaid, teatas majandusministeerium.

See võimaldab soodustada ühenduvust ja tagada, et tarbijad ja ettevõtted saaksid kasu kõigist Euroopa tööstussektoritest, mis on samal ajal hädavajalik Euroopa konkurentsivõime suurendamiseks.

"5G tagab sujuva ja asukohast peaaegu sõltumatu ühenduvuse mitte ainult üksikutele kasutajatele, vaid ka erinevatele seadmetele eri majandussektorites," ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

Viienda põlvkonna võrgutaristu ehk 5G on tehnoloogia, mis toetab ülemaailmsete majanduslike ja ühiskondlike tegevuste digitaliseerimist. See on hädavajalik, et tagada suhtlemisvõimalused ka tulevikus, kui võrku on ühendatud miljardeid seadmeid, mis peavad olema ühendatud igal ajal ja igas kohas. Tehnoloogia on võimeline pakkuma kasutajatele kordades suuremaid andmemahte ja garanteeritud kvaliteediga ühendust. 5G standard peaks plaanide kohaselt valmima aastaks 2020, seisab majandusministeeriumi pressiteates.