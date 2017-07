Reform lubab kaotada Tallinnas lasteaia kohatasu, teised ideed toetama ei tõtta

Ühe lapsega perele tähendab kohatasu kadumine aastas rahalist kokkuhoidu 630 eurot, kahe lapsega perele 1261 eurot ja kolme lapsega perele 1892 eurot võitu, teatas Reformierakond.

"Tallinna linnaeelarve on kolme aastaga tõusnud 501 miljonilt eurolt 615 miljoni euroni ning võimalused lastega perede elu lihtsamaks teha on olemas. Kohatasu hüvitatakse lasteaedadele linnaeelarvest ning lisaks tõusevad lasteaiaõpetajate palgad 25 protsenti,“ ütles Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat Kristen Michal.

Reformierakonna hinnangul on võimalik täiendav raha lasteaedadele eelarvest leida linna efektiivsemast majandamisest ning ebavajalike kulutuste ärajätmisest.

Reformierakonna kandidaat Nõmmel, Tallinna linnavolikogu liige Õnne Pillak ütles, et lasteaedade eelarved on läbi aastate olnud suure surve all ning keskerakondlik linnavõim pole neid piisavalt toetanud.

"Küll ei jätku raha majade remondiks ning lapsevanemad peavad viima lasteaeda elementaarseid vahendeid. Niisamuti pole suudetud maksta väärikat töötasu lasteaiaõpetajatele," lausus Pillak.

"Aktuaalne kaamera" vahendab õhtul, mida arvavad teised erakonnad Reformierakonna ettepanekust.

Keskerakond ja SDE peavad tähtsaks tasuta toitu

Tallinna volikokku kuuluva erakonnad Reformierakonna ideed koheselt toetama ei tõtta, kuigi peavad seda mõtteks, mida analüüsida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See idee tundub mulle huvitav. Mingisuguseid konkreetsemaid emotsioone, kas negatiivseid või positiivseid, praegusel hetkel ma ei hakka avalikustama, lihtsalt sellepärast, et me eelkõige mõtleme oma plaanide peale, mitte teise erakonna plaanide peale," kommenteeris IRL-i Tallinna piirkonna juhatuse liige Viktoria Ladõnskaja.

Keskerakonna linnapea kandidaat, praegune linnapea kohusetäitja Taavi Aas ütles, et Keskerakond on selle poolt, et lapsed saaksid lasteaias tasuta toitu.

"See on tänaseks sisse viidud koolides,alates algavast õppeaastast on tasuta toitlustus tagatud gümnaasiumiõpilastele ja meie jaoks täiesti loogiline on see, et siit edasi me läheme lasteadadesse ja hakkame tasuta toitlustamist tagama," rääkis Aas.

"Ja ka selle aasta 1. septembrist saavad lasteaialapsed tasuta toitlustamist. Loomulikult, see võib olla maitseküsimus, diskuteerida selle üle, kumb on olulisem, kas toit või siis lasteaia kohatasu, aga kuna meie oleme olnud kogu aeg tasuta toitlustamise poolt, siis meie jääme selle juurde," lisas ta.

Tallinna volikogu SDE fraktsiooni liige Maris Sild ütles, et ka sotside üks põhilisi valimislubadusi on see, et toit oleks lasteaedades tasuta.

Teine SDE valimislubadus on Silla sõnul seotud lasteaia kohatasu ja alampalga sidumisega.

"Kohe kui miinimumpalk peaks tõusma, siis sellel hetkel tõuseb ka kohatasu, mis on tegelikult täiesti lubamatu, et inimesel tegelikult on kulud sama suured. Selle lahti sidumine on üks meie põhimõtteid. Kas just vabastada kõikidele kohatasu? Ma arvan, et see vajab tõsisemat analüüsi, sest lasteaia eest makstav summa peab olema ikka kooskõlas vanemate võimaluste ja sissetulekuga," rääkis ta.