Itaalia võib anda migrantidele ajutisi viisasid

Põhja-Aafrikast saabub üle Vahemere Itaaliasse suur hulk migrante ning Itaalia hinnangul ei aita teised EL-i riigid seda koormat jagada, vahendas Reuters.

Kui ajaleht II Manifesto küsis Girolt, kas migrantidele võidakse anda ajutisi viisasid, vastas ta, et valitsus kaalub kõiki võimalusi.

"Me peame köievedu," ütles Giro intervjuus. Tema sõnul tahab Itaalia vältida ühepoolseid samme, kuid samas on riik vastu EL-i seadusele, mille kohaselt peavad migrandid jääma esimesse riiki, kuhu nad saabuvad.

"Me ei ole nõus sellega, et meid muudetakse Euroopa tulipunktiks, ja pannakse tundma süüd, kuna me päästame inimesi. Seega, mida saabuvate migrantidega teha, on kõigi vastutus," sõnas Giro.

Asevälisministri sõnul on liiga vara öelda millal või kui palju ajutisi viisasid võidakse välja jagada. Tema sõnul on Itaalia võimudel, kes saavad varjupaigataotlusi, juba õigus viisasid välja anda.

Esmaspäeval ütles välisminister Angelino Alfano aga, et ajutised viisad pole valitsuses päevakorral.

Siiani on käesoleva aasta jooksul saabunud Itaalia lõunaossa üle 93 tuhande migrandi. Seda on 17 protsenti rohkem kui mullu samal perioodil.

Itaalia pahandas 2011. aastal mitut EL-i valitsust, kui otsustas anda elamislube migrantidele, kes põgenesid Põhja-Aafrika vägivalla eest Euroopasse.

Sitsiilia sadamalinna Catania linnapea Enzo Bianco sõnul avaldaks taas niisuguste lubade välja andmine teistele riikidele survet appi tulemiseks.

"Meil on õigus kasutada niisuguseid vahendeid ja on hea tuletada Euroopale meelde kohustust olla vastutustundlikum," ütles Bianco, kes on ka endine siseminister.

"See on viis, et võita Euroopa tähelepanu ja öelda, et me peame tegelema selle olukorraga koos," lisas ta.