Valitsus kavandab muudatusi mitmike vanemapuhkuses ja -hüvitises

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva (IRL) kinnitusel on valitsus kavandanud anda mitmike vanematele täiendava kuu vanemahüvitist, samuti üheaegselt tasustatud vanemapuhkust kolm kuud.

Juulis nägid Ida-Tallinna keskhaigla sünnitusmajas ilmavalgust üle viiekümne aastase pausi järel esimesed nelikud.

Iva kommenteeris, et kolmikute ja enamate mitmike sünd on niivõrd erakordne sündmus, et eeldab igale konkreetsele perele sobivat n-ö rätsepalahendust. Tema hinnangul peaks seejuures oma abi pakkuma ka kohalik omavalitsus, kes võiks pakkuda pere näiteks tugiisikut, aga ka teisi tugiteenuseid.

Riik maksab Iva sõnul praegu lisaks vanemahüvitisele ja lapsetoetustele ühekordset sünnitoeust, mis kolmikute sünni korral on tuhat eurot lapse kohta.

"Kui muidu on riiklik sünnitoetus 320 eurot lapse kohta, siis alates kolmikutest on riigi poolt tuhat eurot lapse kohta ehk nelikute puhul kokku neli tuhat eurot, mis võimaldab kiireid esmaseid lahendusi hõlpsamini leida," selgitas minister.

"Lisaks saavad pered, kus kasvab kolm või enam last, alates 1. juulist 2017 täiendavalt lapsetoetusele ka igakuiselt suurpere toetust 300 eurot. Nelikute puhul on igakuine lapsetoetus seega kokku 600 eurot," lisas ta.

Iva sõnul on aga valitsusel kavas ka muudatusi.

"Vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi järgmise etapi muudatustes on juba kavandatud anda kolmikute ja enamate mitmike vanematele lisaks olemasolevale perioodile täiendav kuu vanemahüvitist, samuti võimaldada vanematele üheaegselt tasustatud vanemapuhkusel olemist kolm kuud," selgitas Iva ja lisas, et eelnõu on praegu koostamisel.

Tema sõnul tuleb kaaluda ka kolmikute ja nelikute vanematele vanemapuhkuse perioodi pikendamist.

Ministri hinnangul on vaja lahendada ka lasteaiakohtade nappuse probleem. "Selleks on riik Euroopa struktuurvahendite toel kohalikke omavalitsusi oluliselt toetanud. Lasteaia- või hoiukoht peaks olema kättesaadav kohe, kui vanemahüvitis lõppeb, mis tähendab, et lapsi tuleks vastu võtta aastaringselt," märkis ta.

Juulis sündinud nelikud said teisipäeval ka nimed: Loore, Luise, Leene ja Lagle, vahendas Virumaa Teataja.