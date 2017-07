Kanalite lahkumine vabalevist on huvi teenusepakkujate vastu märgatavalt kasvatanud

Nii Telia, Viasati kui ka Starmani pakettide vastu on nüüd huvi kordades suurem kui tavapäraselt. Umbes 80 tuhande vabalevi kasutaja seas on nii linlasi kui ka maainimesi, nii noori kui ka vanu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Uued kliendid on erinevad. On väga palju maapiirkondadest. Umbes kolmandik nendest klientidest on Harjumaalt ja väga suur hulk on ka Pärnumaalt ja Tartumaalt," selgitas Starmani televisiooniteenuste juht Otto Riisenberg.

Seniste vabalevi klientide peamine soov on võimalikult odavalt vaadata TV3 ja Kanal 2 ka pärast 1. augustit. Riisenbergi sõnul tunnevad inimesed kõige rohkem muret selle pärast, mida nad peavad teenusepakkujaga liitudes oma koduses tehnika- või antennisüsteemis muutma.

Need küsimused lahendavad nii Telia, Viasat kui ka Starman vaatajakaardi või tasuta paigaldusega ise.

Tasulise teenusega liitumisel tunnevad uued kliendid enamasti huvi ka teiste pakutavate kanalite ja võimaluste vastu. Viasati ärijuhi Aet Viira sõnul on inimesed teadlikumad kui varem.

"Kliendid on kodutöö varem ära teinud, nad küsivad meilt pigem täpsustavaid küsimusi. Nad ei küsi enam niivõrd nullist, et mida te pakute, vaid tegelikult teatakse meie kanaleid, teatakse, kuidas meie teenus levib," ütles Viira.

TV3 ja Kanal 2 vabalevist kadumine tekitab enim muret just vanemate inimeste seas. Telia televisiooni ja multimeedia valdkonna juhi Karl Antoni sõnul on eakatel keerulisem erinevate teenuste vahel orienteeruda.

"Kellel on ema või mõni sugulane või vanem inimene, siis neid võiks aidata ja neid võiks natuke nõustada. Internetist on kõik informatsioon saadav ja vanematel inimestel, jah, on natuke raske seal esindustes ja telefonijärjekordades võib-olla oodata," rääkis Anton.

Kuigi kõigi teleoperaatorite kliendibaas on kuuga kasvanud, on ilmselt palju ka neid, kes liituvad tasulise teenusega alles siis, kui avastavad harjumuspärase telepildi asemel tumeda ekraani. Seetõttu võivad hilisemad liitujad oodata järjekorras, sest kõigile kohe tehnikuid ei jagu.