Merkel: Saksa aktivisti vahistamine Türgis on õigustamatu

Kantsler Angela Merkel ütles, et Steudtneri kinnipidamine on õigustamatu ning Saksa valitsus teeb kõik, mis tema võimuses, et tagada mehe vabastamine, vahendas Reuters.

"Me oleme kindlalt veendunud, et see vahistamine on täiesti õigustamatu. Meie, kui Saksa valitsus, mõistame selle hukka. Me kuulutame oma solidaarsust temaga ja kõigi teiste vahistatutega," sõnas Merkel.

"Ja Saksa valitsus teeb kõik, mida suudab, ja kõigil tasanditel, et tagada tema vabastamine," lisas ta.

Merkeli sõnul on Steudtneri kinnipidamine järjekordne näide sellest, kuidas süütu inimene jääb õigussüsteemi hammasrataste vahele ning vahistatakse.