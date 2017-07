Trumpi hinnangul tuleks lasta Obamacare'il ise kokku variseda

"Nagu ma olen alati öelnud, laskem ObamaCare'il nurjuda ja siis tuleme kokku ja teeme suurepärase tervishoiuplaani. Püsige lainel!" kirjutas Trump Twitteris.

As I have always said, let ObamaCare fail and then come together and do a great healthcare plan. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2017

Toetus senati tervishoiueelnõule lagunes esmaspäeval laiali, kui veel kaks vabariiklasest senaatorit - Mike Lee ja Jerry Moran -, teatasid, et on vastu eelmise presidendi Barack Obama tervishoiuseaduse tühistamiseelnõule. Sellega langes hääletus eelnõu üle mõneks ajaks päevakorrast maha.

Vabariiklasest senati liider Mitch McConnell lubas, et läheb edasi plaaniga Obamacare'i tühistamiseks ja asendamiseks. Tema sõnul tuleb anda kongressile aega välja mõelda plaan Obamacare'i asendamiseks ning pakkus välja kahe aasta pikkuse üleminekuaja.

Obamacare'i tühistamine ilma asenduseelnõuta tähendaks analüütikute hinnangul seda, et miljonid inimesed kaotaksid tervisekindlustuse.

Vabariiklased usuvad, et Obamacare, mis laiendas tervisekindlustust 20 miljonile ameeriklasele, närtsib ise. Nende arvates pingutas Obama valitsus üle ning patsientidel on nüüd vähem valikuvõimalusi ja kõrgemad lisatasud.

Vabariiklaste väljapakutud alternatiivne eelnõu jätaks jõusse Obama kehtestatud peamised maksud jõukamatele inimestele, kuid kärbiks tervisekaitset vaesematele ning võimaldaks kindlustusfirmadel vähendada kindlustuse ulatust.

Vabariiklaste käes on 100-kohalises senatis 52 saadikukohta. Demokraadid on Obama tervishoiuseaduse tühistamise vastu ja möödunud nädalal teatasid vastuseisust senati enamuse juhi Mitch McConnelli esitatud tervishoiuseadusele ka vabariiklased Susan Collins ja Rand Paul.

See tähendab, et vabariiklastel pole piisavalt hääli isegi hääletuse korraldamiseks senatis.

McConnell lükkas nädalavahetusel hääletuse seaduseelnõu üle edasi, sest reedel lõikusel käinud vabariiklasest senaator John McCain vajab taastumiseks vähemalt nädala, ning McConnell ei saa riskida ühegi hääle kaduma minemisega.

Tervishoiureform on president Donald Trumpi ja paljude vabariiklaste keskne kampaanialubadus. Vastav eelnõu kukkus kord juba äärepealt läbi, sest kaks vabariiklast oli avalikult selle vastu. McCaini hääleta seda ilmselt vastu ei võetaks.

Katsed Barack Obama 2010. aasta tervishoiureforme tagasi keerata ei ole Trumpi ametiaja esimese poole aasta jooksul vilja kandnud.

McConnelli eelnõu jätaks vähemalt aastaks rahata naiste tervishoiuteenuseid pakkuva organisatsiooni Planned Parenthood ja kärbiks oluliselt vaesema elanikkonna haiguskindlustussüsteemi Medicaid.

Republicans should just REPEAL failing ObamaCare now & work on a new Healthcare Plan that will start from a clean slate. Dems will join in! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2017