Tüür Väike-Venest: see on meeleheitlik katse saada Kiieviga rahulolematute toetust

Välispoliitika instituudi uurija Karmo Tüür ütles, et isehakanud Donetski rahvavabariigi juhi avaldus, milles ta kuulutas välja Väike-Vene (Malorossija) riigi, on viimane meeleheitlik katse saavutada praeguse Kiievi võimuga rahulolematute elanike toetust.

Isehakanud Donetski rahvavabariigi juht Aleksandr Zahhartšenko kuulutas teisipäeval välja uue riigi - Väike-Vene (Malorossija).

Kuigi seda sõnumit ei maksaks ületähtustada, võivad Tüüri sõnul sellele kaalu juurde lisada Venemaa järgmised sammud.

"Praegune Ukraina selle avalduse valguses ei ole seaduslik ja välismaailm peaks kõik suhted Kiievi võimudega ära lõpetama ja lülituma ümber Donetskile. Nüüd, kui tõsiselt seda võtta? Ainuke ja esimene test saab sellele olema Venemaa välisministeeriumi reaktsioon," kommenteeris Tüür.

"Juhul, kui peaks juhtuma nii, et Venemaa avab - kas kiirkorras või mitte - oma saatkonna Donetskis ja paneb selle kinni Kiievis, siis võib öelda, et sellel programmil on Venemaa toetus. Kuni seda tehtud ei ole, on tegemist intellektuaalselt huvitava ettepanekuga, aga mille taga pole mingisugust praktilist väärtust," lisas ta.

Tüüri sõnul on separatistide teadaanne suunatud venemeelsetele ukrainlastele, kes ei ole rahul Euroopale läheneva Kiievi võimuga.

"Mul on tunne, et selle avalduse sisu ja mõte on viimane meeleheitlik katse saavutada endale ülejäänud Ukraina territooriumil elavate inimeste toetus. Nende inimeste toetus, kes selle avalduse tegijate meelest peaksid olema rahulolematud Kiievi praeguste võimudega, kes tahaksid naasta Maidani eelsesse olukorda, sest see seltskond praegu teatab, et nemad nüüd viivadki ellu Maidani ideaalid ehk siis taastavad vaba Ukraina," selgitas Tüür.