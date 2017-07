Narvas leiti bussijaama ehitustööde käigus munakivisillutisega tänav ja plats

Munakivisillutis pole Eestis haruldane, kuid Narva jaoks on tegemist üsna tavatu vaatepildiga, sest pärast sõda kaeti kõik piirilinna tänavad asfaldiga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Munakivisillutist pole Narvas nähtud aastakümneid.

"Väärtus on tal võib-olla lihtsalt selles, et sellel vaksaliesisel alal on see säilinud suhteliselt hästi ja see on üsnagi suurelt seal olemas. Sealt ei ole trasse läbi tõmmatud," selgitas Narva linnavalitsuse muinsuskaitse vaneminspektor Madis Tuuder.

Esimesena tegid saja aasta vanusel sillutisel proovisõidu ehitajad.

"Kui mööda munakive sõidad, siis on näha, kuidas see raske tehnika all vajub. Kui aga siin hakkavad sõitma bussid ja raske tehnika, siis parem oleks see ära korjata, et asfalt säiliks," rääkis ekskavaatorijuht Valentin Ljubimov.

Narva elanike seas algas vilgas arutelu, kuidas tükikest ajalugu paremini säilitada. Mitmes veebikeskkonnas käib hääletamine - asfalt versus munakivi - ning ajaloolise tänavakatte pooldajad on selges ülekaalus.

"Sellist asja me ei saa teha, et tervikuna seal seda säilitada, sest tänaste normide järgi niikuinii ta ei kannataks tänaseid koormuseid välja. Ja ilmselt, kui seda seal kuskil kasutada, siis sellistel kohtadel, kus liiklus on suhteliselt väike," rääkis Tuuder.

Kui palju munakivisillutist uue bussijaama ette jäetakse, pole veel selge. Igal juhul ülesvõetud kive prügimäele ei viida, vaid neid saab kasutada Narva vanalinna tänavate taastamisel.