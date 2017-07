Ministeerium viib ametnike lauskontrolli eelnõu uuesti valitsusse

Kevadel jätsid siseministeerium ja sotsiaalministeerium eelnõu kooskõlastamata, kuid nüüd teatas justiitsministeerium, et nad on ettepanekute ja märkustega arvestanud ning need eelnõusse ja seletuskirja sisse viinud, kirjutab Eesti Päevaleht.

Uue seaduse mõte on paika panna kord, kuidas teha taustakontrolli kõigile, kes kandideerivad riigiametisse või sõlmivad riigiga lepingu, näiteks riigihanke, mis on seotud riigikaitse, sisejulgeoleku või elutähtsate teenuste osutamisega ning eelnõu järgi tahetakse taustakontrolli teha ka abipolitseinikele, vabatahtlikele päästjatele ja kaitseliitlastele.

Eelnõu järgi tuleks ametnike lauskontrollis aru anda ka lähedaste elukoha ja karistuste kohta, näiteks tahetakse peale taustakontrolli küsida infot ka inimese elukaaslase, vanemate, õdede-vendade ja täisealiste laste kohta.

Laiendatud taustakontrollis peab esitama kõigi nende dokumentide numbrid, elukohaandmed viimase viie aasta kohta ning andmed karistatuse, vahistamise ja lõpetamata menetluste kohta kriminaalasjades, kus taustakontolli läbiva lähedane on kahtlustatav või süüdistatav.

Plaanitavas seaduses on ka paragrahv, mille järgi võib taustakontrolli läbiva isiku suunata tervisekontrolli, kui on kahtlus, et tal võib olla narkootilise või psühhotroopse aine sõltuvus, alkoholi- või hasartmängusõltuvus, vaimuhaigus, nõrgamõistuslikkus või muu psüühikahäire.

Õiguskantsler Ülle Madise kirjutas justiitsministeeriumile, et sellise andmehulga esitamise kohustus on ebamõistlik ja koormav ning polevat kehtiva õiguse järgi isegi võimalik, sest seadus lubab saada andmeid karistusregistri arhiivist ainult enda ja oma alaealise lapse kohta.

Kõige suuremat kriitikat sai plaan lubada asutustel koguda isiku terviseandmeid tervise infosüsteemist, samas on arsti ja patsiendi suhe tavapäraselt kaitstud arstisaladusega ja kui seda rikkuda, võidakse arstiabi otsimisest sootuks loobuda, märkis õiguskantsler.

Madise viitas ka Euroopa inimõiguste kohtule, kus on samuti rõhutatud, et isikuandmed, eriti meditsiinilised andmed, on tähtis osa eraelu puutumatuse õigusest.