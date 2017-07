Integratsiooni sihtasutust asub sügisel juhtima Irene Käosaar

Viimased 10 aastat on Käosaar töötanud haridus- ja teadusministeeriumi osakonnajuhatajana, kus ta on eestikeelsele aineõppele ülemineku eestvedaja, vene õppekeelega koolide toetusprojektide algataja ning mitmekultuuriliste koolide mudeli üks loojatest ja arendajatest.

Käosaar on sihtasutuse tegevusega seotud organisatsiooni asutamisest saadik 1998. aastal.

Aaastatel 1999-2007 oli ta integratsiooni sihtasutuse keelekümbluskeskuse juhataja, aastatel 2011-2013 sihtasutuse nõukogu liige ninng haridus- ja teadusministeeriumis osakonnajuhatajana töötades ka sihtasutuse koostööpartner.

"Arvan, et sihtasutus on aegade jooksul muutunud kompetentsikeskusest rohkem tehniliseks tegevuste korraldajaks. Tahan, et sisulise kompetentsi roll kasvaks ning et ühiskondlike hoiakute muutmiseks õnnestuks rohkem ära teha," ütles Käosaar.

Tema hinnangul on lõimumise väljakutsed nihkunud mujale, kui nad olid 20 aastat tagasi ja olulisem on tegeleda koostöö ja vastastikuse mõistmise ja lugupidamise arendamisega, eelkõige just ka noortega.

2004. aastal pälvis Käosaar presidendi hariduspreemia eduka keelekümblusprogrammi juhtimise ja uue keeleõppe metoodika juurutamise eest Eestis.

2013. aastal sai temast Valgetähe IV klassi teenetemärgi kavaler.

Käosaar alustab tööd sihtasutuse juhatajana 1. septembril.