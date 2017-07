Simson EVR Cargost: iga sõna "Venemaa" sisaldavat asja ei pea välistama

Simson rääkis ERR.ee uue iganädalase otsesaate "Otse uudistemajast" avasaates, et EVR Cargo rendib juba praegu välja 1100 vagunit, samas ei ole kõik Vene suunal toimuv tingimata Vene firmadega seotud.

"Eelkõige tunneb meie vagunite vastu huvi idasuunal kaubavoogude arendaja, aga need võivad olla Kasahstanist, Hiinast, aga ka Soomest tulevad kaubad," selgitas ta.

Minister rõhutas, et sanktsioonide osas käitutakse täpselt vastavalt kokkulepitule, sest Vene raudtee ei ole sanktsioonide all ning ka teised Euroopa Liidu riigid ajavad nendega rahulikult äri.

Saatejuht Ainar Ruussaare märkusele, et raudtee on osa Vene võimuvertikaalist, vastas Simson, et küsimus on selles, kas me peame iga asja peale, mis sisaldab sõna "Venemaa", selle välistama. Tema hinnangul ei ole see mõistlik.

"Kas meil on siis külma sõja moodi müür vahel?" küsis ta ja lisas, et EVR Cargo vajab nagunii ka ise vagunipargi uuendamist.

Majandusministri kinnitusel ei vasta tõele väide, et Eesti maksumaksja rahaga võetakse laenu, mis annab tööd ja leiba hoopis Vene ettevõtetele.

"See on viis ja ärisuund, millega EVR Cargo saab end miinusest välja," lausus ta.

Simsoni sõnul saavutas uus juhtkond ühe aastaga selle, et sügavast miinusest jõuti sümboolsesse miinusesse. Riigil on tema sõnul huvi, et kasumile suunatud äriettevõtted kasumit ka tõepoolest teenida suudaksid. Samuti märkis minister, et rublaga seotud riskide vältimiseks on plaanis sõlmida leping Euroopas registreeritud veoettevõtetega ja eurodes.

Neljapäeval koguneb EVR Cargo uus nõukogu, mille esimees Neeme Jõgi on vaguniäriplaani kritiseerinud. Simson kommenteeris seda, öeldes, et nõukogu uus juht ei ole selgelt tehingu vastu, vaid soovib eelkõige lisainfot, mida talle ka antakse.

Rääkides EVR Cargo võimalikust erastamisest, ütles majandusminister, et selliste majandusnäitajatega, mis ettevõttel on viimastel aastatel olnud, ei saaks riik selle eest õiglast hinda. Küll aga ei eitanud Simson, et erastamiseks oodatakse paremat aega - EVR Cargole on antud ülesanne ettevõtte väärtust tõsta.