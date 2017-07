Brüsselis toimunud kohtumisel allkirjastasid Leedu, Läti, Poola, Tšehhi, Ungari ja Slovakkia põllumajandusministrid ettepaneku, mis on kavas esitada septembris Tallinnas toimuval Euroopa Liidu põllumajandusnõukogu kohtumisel.

"Me allkirjastasime ühise ettepaneku, mis määrab kaks peamist seisukohta. Esiteks, tahame võrdseid otsetoetusi kõigile põllumeestele. Olid kahtlused, et Ungari ja Tšehhi on selle vastu, kuna neil on suuremad toetused, kuid nad allkirjastasid selle siiski. Teiseks, oleme vastu ideele kaasrahastada otsetoetusi riigi eelarvest," ütles Leedu põllumajandusminister Bronius Markauskas telefoniusutluses BNS-ile.

"Me arvame, et toetused peaksid olema kõigile võrdsed. Toetused sama maa eest peaks olema võrdsed terves kogukonnas," ütles minister.

Kuna Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust 2019. aastal, on toimumas diskussioonid, et otsetoetused võivad pärast 2020. aastast olla osaliselt rahastatud riigieelarvetest. Kuni praeguseni on need täielikult rahastatud Euroopa Liidu eelarvest.