Nutikassat kasutab 20-30 protsenti ostjatest

Kaupluste esindajate sõnul on kliendid nutikassad hästi vastu võtnud ning need pole kassapidajatelt tööd ära võtnud.

Rimi, Selveri ning COOP Eesti Keskühistu kaupluste esindajate sõnul iseteeninduskassade kasutamine ühe populaarsem, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Rimi iseteeninduskassade projektijuht Kaisa Tänover märkis, et kasutatavuse protsent on tõusnud. "Inimesed on juba harjunud iseteeninduskassadega meie kauplustes," kinnitas ta.

Kuigi Rimis on iseteeninduskassad kasutusel olnud vaid poolteist aaastat, kasutab Tänoveri sõnul nutikassat juba kolmandik ostjatest.

Selveris, kus esimene nutikassa avati juba 2011. aastal, kasutab nutikassat 25 protsenti ostjatest ehk umbes 150 000 inimest.

Kassapidajaid on nutikassade tõttu vähemaks jäänud 5-10 protsenti.

Samas pole Selveri äriarvestuse juhi Kristjan Andersoni sõnul iseteeninduskassade eesmärk klienditeenindajate arvu vähendada.

"Me ei salga, et tublide teenindajate leidmisega on raskusi, kuid kindlasti ei ole see teenuse kasutusele võtmise põhjus. Leiame, et selvepuldiga saab klient kiiremini kaupluse külastuse ära teha. Samuti on selvekassa üks osa innovatsioonist, mida me kaupmehena soovime pakkuda," ütles ta.

Teiste kaupluste esindajate kinnitusel pole klienditeenindajaid nutikassade tõttu vähemaks jäänud. Samuti pole keegi kaupluste esindajatest arvamusel, et iseteeninduskassad võiksid kassiiridelt tulevikus täielikult töö võtta.

Üldiselt on iseteeninduskassad kõige populaarsemad Harjumaal, seal on neid ka kõige rohkem. Samas COOP-i esindaja sõnul kasutatakse enim nutikassat Tartus Kvartali Maksimarketis.

COOP Eesti Keskühistu kommunikatsioonijuht Martin Miido ütles, et oluline on õigete ostude juures õiget nutikassat kasutada.

"Kui on plaanis suurem ost, siis soovitame kindlasti pultidega lahendust. Teine lahendus on skaneerimislett, kus saab teha kiiremaid ja väiksemaid oste," märkis Miido.