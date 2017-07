Simson õigustas halli passi omanikele kodakondsuse andmise ideed

Välismaalase passi ehk niinimetatud halli passi omanikud ei ole kasutanud võimalust muu riigi kodakondsust saada ning see näitab nende head tahet Eestis elada, leiab majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Simson kommenteeris ERR.ee uues saates "Otse uudistemajast" oma erakonnakaaslase, Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi soovi anda niinimetatud halli passi omanikele Eesti kodakondsus. Simson ütles, et need inimesed on näidanud üles head tahet Eestis elada.

"Neile ju on pakutud lausa kandikul võimalust saada mõne teise riigi kodakondsust, aga need on inimesed, kes pole 26 aasta jooksul seda võtnud," sõnas ta.

Ministri hinnangul on see Eesti riigi probleem, et pole suudetud neid inimesi aktiivsusele ergutada.

"Ministri hinnangul on see Eesti riigi probleem, et pole suudetud neid inimesi aktiivsusele ergutada."

"Meil on vaja ka poliitikuid, kes tuletavad riigile meelde, et meil on need probleemid," lausus ta.

Saatejuhi küsimusele, kas kodakondsus ei peaks olema väärtus, milleni jõudmiseks peab ka ise midagi tegema, vastas Simson, et riigi uhkus ei tohi olla üleolek.

"Selles mõttes püüamegi neid inimesi passiivsusest välja tuua, teha keelekursused kättesaadavaks," sõnas ta ja lisas, et käegalöömine ei too kasvu ega edasiminekut.

Eesti jaoks on Simsoni hinnangul oluline, et me ei unustaks sellist kogust siin elavaid inimesi ära.

"See võib olla ebamugav - kellele ikka meeldib, kui tuletatakse meelde tegemata asju. Aga need inimesed ei ole võtnud teise riigi kodakondsust, kuigi see oleks väga lihtne," rõhutas ta veelkord.

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas on öelnud, et kuigi ta toetab lihtsustatud korras kodakondsuse andmist halli passi omanikele, siis kodakondsuspoliitika selle valitsuse ajal ei muutu.