Edelaraudtee saaks oma rongid Tartu liinile tuua kommertsalustel

“Tallinna-Tartu suunal kindlasti on võimalik leida see graafikuauk, kus rongid kommertsalustel sõita saavad, ma ei näe põhjuseid takistuste tegemiseks,” ütles Simson täna ERR-ile.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul loodab Edelaraudtee riigipoolsele toetusele. “Nii nagu riik doteerib Elroni, on ka Edelaraudtee soov võrdseks kohtlemiseks, sest ka nemad pretendeerivad dotatsioonile,” ütles Klaas teisipäeval pärast Edelaraudtee juhatuse liikme Alar Pinseliga kohtumist.

Hetkel pole Simsonil kontakti olnud Tartu linnapea ega Edelaraudteega. “Mul pole olnud otsekontakte olnud,” rääkis ta ERR-ile.

Simsoni sõnul asja analüüsitakse, kui Edelaraudtee peaks rahalist tuge paluma: “See on tehniline küsimus, mida ministeerium kindlasti analüüsib.”

Vajadus lisarongide järele on kasvamas

“Linna huvides on, et Tartu ja Tallinna vahel oleks rohkem reisironge, sest liikumist on palju ja on näha, et seda tuleb veelgi juurde,” ütles Tartu linnapea teisipäeval. Klaas põhjendas raudtee atraktiivsuse kasvu sellega, et Ülemiste transpordikeskuse väljaehitamine muudab ülemineku ühelt transpordivahendilt teisele kiireks ja mugavaks.

“Kui investeeritakse järgmised rahad raudtee liikumiskiiruse tõstmiseks, mis on siin plaanis lähimatel aastatel viia 135 km/h tunnis, siis see teeb Tartu raudteejaamast Ülemisteni ehk lennujaama jõudmiseks tund ja 45 minutit,” tõi Klaas lisaks.

Praegu liinil teenindaval Elronil rohkem ronge välja panna ei ole.