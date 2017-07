Mõis, Luik ja Sõõrumaa kogunesid valimisliidu asju arutama

Ettevõtjad Urmas Sõõrumaa, Jüri Mõis ja nende valimisliidu "Tegus Tallinn" kampaaniajuht Mart Luik peavad just praegu koosolekut, kus arutavad valimisliidu programmi ja muude teemade üle. Luik ütles ERR-ile, et programmist saab rääkida avalikult juba homme.

Kes "Tegusa Tallinna" nimekirja moodustavad ei soovinud Luik veel avaldada. "Me ei taha neid ühe kaupa avalikkusele risti löömiseks panna ja kogume natuke suurema seltskonna ja siis avalikustame need nimed," ütles Luik ja lisas, et see peaks juhtuma järgmisel nädalal.

"Tahaks loota, et järgmine nädal saame juba mingi seltskonna välja pakkuda," lausus ta.

Luik valimisliidu programmilistest seisukohtadest samuti veel rääkida ei tahtnud. "Kui me oleme programmi lukku pannud, mida me ka tänasel koosolekul arutame, siis on seal ka põhilised lubadused ja siis me selle ka välja käime," sõnas Luik.

Luik rääkis, et Edgar Savisaarega valimisliiduga liitumisest räägitud ei ole ja et ta ei pea seda ka heaks mõtteks.

"Meil selliseid plaane ei ole. Minu jaoks isiklikult ei tundu see hea mõttena. Me ei välista koostööd ühegi politiilise jõuga, kes Tallinnas tegutseb ja tahab paremat Tallinnat, aga Edgar Savisaare puhul mina isiklikult väga ei näe, et meil oleks kokkupuutepunkte," rääkis ta.

Luik rääkis, et ei tema ega ka keegi "Tegusast Tallinnast" ei ole Edgar Savisaarega valimisliiduga liitumisest rääkinud. "Ei tea küll, et oleks," ütles Luik.

Luik, kes lisaks paljudele teistele ametitele pidas viimati Eesti Lihatööstuse juhatuse liikme ametit, rääkis, et mainitud ühistus ta ei jätka ja on lahkumisavalduse juba sisse andnud.

"Kahte asja korraga väga hästi teha ei saa. Ma olen teada andnud lihatööstuses, et ma seal töö lõpetan ja pühendun täie rauaga valimisliidu tegemisele," sõnas Luik.