Meedia: Surkov arutas Kremlis Väike-Vene projekti

RIA Novosti edastas, et Surkov pidas 19. juulil nõu asjatundjatega, kus andis Zahhartšenko algatusele hinnangu. Sellest teatas nõupidamisel osalenud poliitilise konjunktuuri keskuse juht Aleksei Tšesnokov.

Surkov olla öelnud, et Zahhartšenko Väike-Vene avalduse "haipimine" on tervikuna kasulik.

"Kogu see kujuteldava Väike-Vene riigi "haipimine" on tervikuna kasulik. Siin on peamine see, et Donbass ei sõdi Ukrainast lahkulöömise, vaid selle terviklikkuse eest. Terve Ukraina, mitte selle osa nimel. St Ukrainas käib kodusõda inimeste vahel, kes näevad oma riigi tulevikku erinevalt," edastas Tšesnokov Surkovi sõnad, "iga sõja osaks on õpetuslik sõda, kus vastandatakse hüüdlauseid ja utoopiaid."

«Kiievil on euroutoopia, Donetsk seisab Väike-Vene aate eest. Puhkeb suur Ukraina-sisene arutelu, kus tuleb nähtavale vaidlejate organiseerituse, argumentide ja IQ tase. Siin aga väike-vene keeles öeldes - nagu riik nõnda IQ," olla presidendiabi öelnud.

Peterburi portaal fontanka.ru kirjutas, et ennist keeldus Vene presidendi pressisekretär Dmitri Peskov Zahhartšenko avaldust kommenteerimast, öeldes, et see tuleb enne mõtestada. "Jätan selle teema esialgu kommenteerimata. See nõuab mõtestamist," ütles ta märkides, et Venemaa on ustav Minski lepetele.

"Arvame, et Ukraina riiki selle endisel kujul ei taastata. Meie, endise Ukraina piirkondade esindajad, Krimm maha arvatud, teatame uue riigi asutamisest, mis on Ukraina järglaseks. Oleme ühel meelel selles, et uue riigi nimeks saab Väike-Vene, sest juba Ukraina nimigi on häbistatud," ütles Zahhartšenko eile ajakirjanikele.

Tema sõnutsi saab Väike-Vene pealinnaks Donetsk, Kiievist saab aga pealinna seisuseta kultuuriajalooline keskus.

"Väike-Vene lipuks tunnistatakse Bogdan Hmelnõtski lipp. Lähtume sellest, et Donetski rahvavabariik koos Luganski rahvavabariigiga on ainuke Ukraina ala, Krimm maha arvata, kus on säilinud seaduslik võim," ütles ta.