Kultuuriministeerium taunib RKAS-i plaani muuseumite üüri tõsta

"See on järjekordne halb stiilinäide RKAS-is evivast mentaliteedist, justkui elaks nad mingis muus ruumis kui kõik teised riigiga seotud asutused," ütles ERR-ile ministeeriumi kantsler Paavo Nõgene.

RKAS peaks Nõgene sõnul teadma, et ükski riigiga seotud asutus ei saa endale võtta kohustusi rohkem kui neile riigieelarves selleks ette nähakse vahendeid. "Riigieelarve kinnitab Eesti riigis riigikogu ja teeb seda detsembris. Seega saavad asutuste juhid võimalikud hinnamuudatused aktsepteerida peale riigieelarve vastuvõtmist, mitte aga enne," ütles Nõgene.

Nõgene ütles, et tema hinnangul peaks RKAS-i juhatus oma aega kulutama sellele, et parandada omalt poolt pakutavat teenuskvaliteeti ja tegelema iseedna poolt pakutavate ja sisseostetavate teenuste efektiivsemaks muutmisega.

"Seda selliselt, et teenuse hind muutuks riigile odavamaks, mitte kallimaks. Raha juurde küsida oskame me kõik aga see ei olnud eesmärk milleks RKAS omal ajal loodi. On märgiline, et nende teenuste hinnad muudkui tõusevad, need riigiga seotud asutused kes ei ole RKAS-i kliendid, peavad hakkama saama olemasolevate vahenditega," rääkis Nõgene.

Kultuuriministeerium on kantsleri sõnul juhtinud RKAS-i ja nende eest vastutava rahandusministeeriumi tähelepanu, et kultuuriministeeriumi asutused ei saa võtta endale suurenevaid kohustusi enne kui riigieelarves on selleks ette nähtud täiendavad vahendid.

"Iseasi kas selliste vahendite nõudmine RKAS-i poolt on üldse õigustatud ja põhjendatud. Kõik mis puutub lepingulistesse suhetesse, siis tuletan RKAS-le meelde, et see on vähemalt kahe osapoole vaheline tango tantsimine, mitte ühe osapoole jenka," lausus Nõgene.

Eesti Ekspress kirjutas, et juba praegu on RKAS-il näiteks Mikkeli muuseumiga leping, mis lubab tõsta üüri ühepoolselt vastavalt tarbijahinnaindeksi muutumisele.

RKAS-i juhatuse liige Tanel Tiits tahab viia samale süsteemile üle ka Kumu, Eesti Rahvamuuseumi, meremuuseumi hoone Lennusadamas ja veel mitu väiksemat muuseumi.

Kui kõrgema üüriga ei nõustuta, võib RKAS vähendada muuseumidele ostutatavate haldusteenuste mahtu, märkis leht.