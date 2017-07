Valitsus lükkas Dubai EXPO-l osalemise otsuse taas edasi

Kadri Simson ütles kolmapäeva hommikul ERR.ee saates "Otse uudistemajast", et 2020. aastal Dubai EXPO-l osalemine peaks otsustatama neljapäevasel valitsuse istungil.

Küsimusele, milline on tema enda seisukoht, vastes Simson põiklevalt.

"Majandusministeeriumis on kaks ministrit, otsuse ettevalmistaja on Urve Palo. Nii palju kui olen kõrvalt näinud, on tegemist väga kuluka üritusega. Usaldan siin oma kolleegi hinnangut, et seda sama eelarvelist vahendit on võimalik Eesti eksponeerimiseks kasutada mõistlikumalt," lausus ta.

Täpsustusele, kas otsus on seega, et Eesti EXPO-le 2020. aastal ei lähe, vastas minister, et otsus sünnib homme.

Ka küsimusele, kuidas kavatseb ta ise valitsuses Dubais osalemise teemal hääletada, jäi Simson ebalevaks.

"Ma pigem eeldan, et võtame vastu konsensusotsuse ja kuulame kindlasti vastutava ministri seisukoha ära," ütles ta.

ERR palus majandusministeeriumi pressiosakonnalt kinnitust, kas EXPO-l osalemise küsimus on neljapäeval päevakorras ning millise ettepanekuga Palo valitsuse läheb.

"EXPO teemat homme valitsuses ei arutata," teatas ministeeriumi avalike suhete nõunik Kadri Tonka kolmapäeva lõunal.

Urve Palo keeldus sel teemal kommentaaridest.

Aasta tagasi tegi majandusministeerium valitsusele ettepaneku, et Eesti võiks Dubai EXPO-lt kõrvale jääda. Valitsus pidi esialgu otsuse vastu võtma mullu sügisel. Seda pole aga tehtud senini ning ei ministeerium ega EAS pole soovinud oma seisukohta avaldada.