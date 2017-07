Reformierakonnal pole plaanis kaotada lasteaedade kohatasusid Tartus ja Pärnus, erinevalt Tallinnast, kus see valimislubadusena välja on käidud.

“Mina arvan nõnda, et see suund on õige, et Tallinnas rohkem laste peale mõeldakse ja investeeritakse, aga omavalitused ning praktikad on erinevad - need ei peagi olema ühesugused,” ütles ERR-ile reformierakondlane ning Tartu linnapea Urmas Klaas.

Samas ütles Klaas, et Tartus sellist lubadust ei anta ning keskendutakse pigem lasteaiakohtade olemasolule. “Tartu linnas oleme lähtunud sellest: kõige tähtsam on see, et oleks pakkuda koht lastehoius või aias,” rääkis ta.

Reformierakonna tõenäoline Pärnu linnapea kandidaat Toomas Kivimägi oli erakonnakaaslaste Tallinna valimislubaduse suhtes kriitiline: “Sellega on Reformierakond saanud endale üle Eesti märgi külge: küsitakse Paides, Tartus, Pärnus, miks teie ei tee, kui Tallinnas nii tehakse.”

Kivimägi lubas, et arutab küll sellise idee kohapealsete aktiivsemate erakonnakaaslastega läbi, kuid kinnitas samas, et sellist lubadust ei tule: “Tallinna võimalused on erinevad kui Pärnu omad.”

“Vaadates Reformierakonda kui liberaalset, siis selles kontekstis pani see mind õlgu kehitama," lisas Kivimägi. “Ma ei saa kindlasti sellise populismiga nõustuda.”

Reformierakond avalikustas teisipäeval Tallinna valimisprogrammi lubadused lastega peredele kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks, üheks lubaduseks on kaotada 57-eurone lasteaia kohatasu.

"Tallinna linnaeelarve on kolme aastaga tõusnud 501 miljonilt eurolt 615 miljoni euroni ning võimalused lastega perede elu lihtsamaks teha on olemas. Kohatasu hüvitatakse lasteaedadele linnaeelarvest ning lisaks tõusevad lasteaiaõpetajate palgad 25 protsenti,“ ütles Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat Kristen Michal.