Tõrksad vallad kavatsevad vaidlustada maavanemate valimistoimingud

Uude Seto valda liituma sunnitud Meremäe vald on nende omavalitsuste seas, kes otsustas valitsuse määruse vastu halduskohtusse pöörduda. Vähe sellest, läinud nädalal kogunenud vallavolikogu pani sügisesteks valimisteks paika ka Meremäe valimisringkonna. See tähendab, et Seto vallavolikogu valimistel kohalikud poliitikud osaleda ei plaaninudki, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Samas enne valimisi sobivat kohtuotsust kätte saada vald samuti ei lootnud. Pigem usuti, et halduskohus annab neile esialgse õiguskaitse ehk kuni lõpliku otsuseni jätkab vald iseseisvana.

Pärast seda, kui sai selgeks, et halduskohtus valitsuse määrust vaidlustada ei saa, räägib Meremäe vallavolikogu esimees Arno Vares, et nüüd tuleb mõelda ja vaadata edasi, aga tõenäoliselt peetakse valimised ikkagi Seto vallaga ühiselt.

"Paistab, et tuleb kõigil leppida sellega. Paistab, et ta on nii, et tänases õigussüsteemis vist ei ole võimalik seda lahendada," sõnas Vares.

Kui Meremäe vald polegi oma avaldust veel halduskohtusse viinud, siis Kiviõli ja Sonda vallaga liituma sunnitud Lüganuse käis halduskohtus ära. Peagi koguneb neil erakorraline volikogu, mis peaks otsustama, kas asjaga edasi riigikohtusse minna.

Samas tõdeb ka Lüganuse vallavolikogu esimees Marja-Liisa Veiser, nende peamine lootus tugines esialgsele õiguskaitsele ning seda riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium ei paku.

Lüganuse valla palgatud vandeadvokaat Allar Jõks aga usub, et võitlus pole veel läbi. Siin tuleb appi seesama otsus, mille tegi ära nii Meremäe, Lüganuse kui ka veel mitme omavalitsuse volikogu ehk otsus kuulutada välja oma kohalik valimisringkond.

"Samas, maavanemad on nüüd teinud valimistoimingud nii, et valitakse sundliidetavale vallale volikogud ja õiguslikult on asi selline, et maavanema korraldus ei tunnista kehtetuks vallavolikogu määrust või korraldust ehk me oleme praegu olukorras, kus kehtivad konkureerivad või paralleelsed valimistoimingud," selgitas Jõks.

See tähendab tema sõnul, et nüüd saavad omavalitsused halduskohtusse minna maavanema korralduse vastu.

"Kui kohtud ei peata esialgses õiguskorras maavanemate korraldusi sundliidetavates valdades valimistoimingute tegemise kohta ja need vallad on ise kõik vajalikud valimistoimingud teinud, siis ma ei oska öelda, mis juhtub, kuidas käitub kandidaat, kus ta oma valimisreklaame hakkab tegema," arutles Jõks.

Kui maavanema korralduse vastu suunatud kohtulahing peaks kõik kohtuastmed läbi käima, kulub selleks vähemalt aasta, usub Jõks.

Juhul kui ka selles suunas tuleb tõrksatele omavalitsustele negatiivne otsus, korraldatakse nende piirkonnas valimised uuesti.