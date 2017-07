"Tuleviku Tallinna siht ei saa olla vaid tasuta asjade lubamine ja lennukilt rahakülvamine. IRL-i programmis on ette nähtud reegel, et kui vennad-õed käivad samas lasteaias, siis makstakse ainult ühe lapse eest kohatasu. See on sihitud lasterikaste perede toetamine," selgitas Aeg pressiteates.

Tema hinnangul on Reformierakonna plaan kaotada Tallinnas lasteaia kohatasu lausdoteerimine.

"Toetama peab neid, kes vajavad suuremat abi. Sama on ka lasteaiakohtade tasudega, sest see on rahaliselt probleemsem just paljulapselistele- või üksikvanemaga peredele," kommenteeris ta.

Aeg lisas, et Tallinna lasteaedades on täna krooniline puudus logopeedidest ja tugipersonalist. "Ka tulemusliku eesti keele õppe normiks muutmise juures on probleemiks tugipersonali ja motiveeritud ning keeleõppe metoodikat valdavate lasteaiaõpetajate puudumine," selgitas ta ja lisas, et alusharidus vajab niikuinii täiendavat rahastamist.