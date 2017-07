Komisjoni hinnangul tekitavad uuenduses tõsise riski kohtuvõimu sõltumatusele.

"Komisjon ärgitab Poola võime uute seadustega ootama ning alustama taas dialoogi õigusriigi põhimõtete üle (EL-i) esimese asepresidendi (Frans) Timmermansiga, üritades nii toime tulla tõsiste väljendatud muredega," teatas Euroopa Komisjon avalduses.

Komisjonil on kaas langetada järgmisel nädalal otsus selle kohta, milliseid tagajärgi ühise väärtusbaasi küsimuse alla seadmine Poolale kaasa toob. Kõne all on olnud ka artikkel 7 rakendamine, mis võib jätta riigi ilma hääleõigusest EL-i kohtumistel.

"Kellelegi ei peaks olema üllatus, et viimaste arengute valguses oleme artikkel 7 rakendamisele väga lähedal," lausus Timmermans.

Küsimus ei ole Timmermansi sõnul üksnes Poolas, vaid õigusriigi põhimõtete järgimine Poolas puudutab kõiki EL-i riike, riiki külastavaid inimesi ja seal tegutsevaid ettevõtteid.

"Ma usun, et ükski kodanik ei soovi mõelda, kas kohtunik saab näiteks ministrilt kõne selle kohta, mida tuleb teha," märkis ta.

Uued seadused annavad parlamendile võimu kohtunikke valiva organi üle, samuti saaks valminud seaduseelnõu kohaselt justiitsminister õiguse ülemkohtu kohtunikke ametisse määrata ja vallandada. Ülemkohtu ülesannete seas on muu hulgas ka valimiste kehtivuse kinnitamine.

"Seaduseelnõu annab justiitsministrile kohtute üle suure võimu, lubades tal määrata ja lahti lasta kohtunikke ja kontrollida distsiplinaarprotseduure. See eelnõu on suunatud riigikohtu vastu ning on põhiseadusega vastuolus," kommenteeris Poola riigikohtu juht Malgorzata Gersdof.

Kolmapäeval jätkusid Poolas meeleavaldused kohtusüsteemi reformimise vastu. Teisipäeval süütasid meeleavaldajad Varssavis asuva riigikohtu ees küünlad, avaldamaks kohtunikele toetust.

Poola president Andrzej Duda on lubanud jätta vastuolulise seadustepaketi välja kuulutamata, vahendas "Aktuaalne kaamera".