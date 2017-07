Eesti kalatööstusettevõte ostis kaks Suurbritannia firmat

Eesti kalatööstusettevõte PRFoods ostis Suurbritannia kaks eksklusiivseimat kalatöötlejat. Ligi 18 miljonit eurot maksva investeeringu eesmärk on laieneda ja luua Euroopa tasemel preemium- ja luksuskalatooteid pakkuv ettevõte.

Koostöö lõhega kauplevate firmade John Ross Jr ja Coln Valley Smokeryga laiendab PRFoods'i äri hüppeliselt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Firma juhatuse esimehe Indrek Kasela sõnul näeb ta firma arengus kiiret kasvu, eriti just Aasias, USA-s ja vanades Euroopa riikides.

Ostutehingu tulemusel omandas PRFoods John Ross Jr ja Coln Valley Smokery firmadest 85 protsenti ning tegemist on eestlaste ühe suurima ostuga Suurbritannias.

"Strateegia selle ettevõtte omandamisel oligi tõsta tegelikult meie enda kasumlikkust märkimisväärselt. Kuigi nende käive on kolm korda väiksem kui meie oma täna, siis nende kasumlikkus on kõrgem kui meil, sisuliselt nad on kolm korda kasumlikum ettevõte kui meie," seligtas PRFoodsi juhatuse esimees Indrek Kasela.

"Tooted, mida me täna toodame, on päris sarnased sellele, mida nemad teevad. Loomulikult me loodame läbi omandatud ettevõtte suurendada siis ka Eestis toodetud toodete mahtu ja läbi selle muidugi ka tõsta toodete hindu," lisas ta.

John Ross Jr müügidirektori Victoria Leigh-Pearsoni sõnul annab koostöö ettevõttele paremad võimalused oma brändi ja toodete levitamiseks üle maailma.