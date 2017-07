Tere kaebab saneerimiskava kinnitamata jätmise edasi

"Kohtu otsus on halb uudis kõikidele Tere võlausaldajatele, kuid kaebame kohtu otsuse kindlasti edasi ning usume, et kõrgema astme kohus kinnitab saneerimiskava," ütles ASi Maag Grupp nõukogu esimees Roland Lepp.

"Kui kohus saneerimiskava ei kinnita, järgneb suure tõenäosusega Tere pankrot, milles kaotavad raha enamus võlausaldajaid ja põllumehi," lisas ta.

Tere nõukogu esimees Katre Kõvask ütles, et 4. juulil sai Tere koondumisega Maag Grupi näol tugeva kodumaise omaniku, mis tõi esmase stabiilsuse ning saneerimine on ettevõttele parim võimalus.

Kõvask lisas, et Tere võlad tekkisid eelmise omaniku otsuste tõttu. "Kuigi Maag Grupp ostis kevadel Nordea ja DNB Pangalt Tere laenunõuded ja sai seeläbi ettevõtte suurimaks võlausaldajaks, ootavad teised võlausaldajad, sealhulgas piimatootjad, endiselt oma raha. Koos Maag Grupiga oleks saneerimiskava alusel võimalik tasuda võlad ning jätkata edukat tööd nii piimatöötluses kui ka -tootmises," selgitas Kõvask.

Tere saneerimismenetlus algatati Harju maakohtu määrusega 18. veebruaril 2016. Sama aasta 18. aprillil esitas Tere kohtule avalduse võlausaldajate poolt vastuvõtmata saneerimiskava kinnitamiseks. Kevadel valmistas Maag Grupp kohtule ette oma tahteavaldusest loobumise, mille alusel loeti endiste suurimate võlausaldajate, Nordea ja DNB panga vastuhääled saneerimiskavale poolthäälteks.

Kohtunik aktsepteeris tahteavaldusest loobumise ning vabastas 9. juunil senised saneerimisnõustajad nende enda avalduse alusel. Kohtunik määras uueks nõustajaks Aavo Koppeli.

Tänavu 19. juulil otsustas kohus saneerimiskava kinnitamata jätta.

Maag Grupp esitas selle aasta 15. märtsil Konkurentsiametile koondumistaotluse Tere ja Farmi Piimatööstus ühendamiseks, mille amet rahuldas 4. juulil. Koondumise esimeses etapis jätkab Tere Farmi Piimatööstuse tütarettevõttena.

Tere AS kaubamärk loodi 1996. aastal. Tere AS-i peamised tegevusalad on toorpiima kokkuost, piimatoodete tootmine ja müük ning selle tootenimekirjas on kokku üle 150 kõrge kvaliteediga toote.

AS Maag Grupp on 1996. aastal tegevust alustatud Eesti kapitalil põhinev ettevõte, millest on tänaseks välja kasvanud toiduainete tootmise ja müügiga tegelevate firmade grupp. AS Maag Grupp koondab ettevõtted Farmi Piimatööstus, Rannarootsi Lihatööstus, Pouttu, Avalon Foods, Maag Food, Gelid Food ja Nigula Piim.