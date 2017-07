USA kritiseeris Aafrikat suutmatuse eest reageerida näljahäda ohule

Haley märkis, et näljahäda oht Nigeeria kirdeosas, Somaalias ja Lõuna-Sudaanis on põhjustatud peamiselt relvakonfliktist ning on traagiline näide nende valitsuste ebaõnnestumisest tegeleda põhjustega.

Haley rõhutas ÜRO Julgeolekunõukogu kohtumisel Aafrika teemadel, et piirkonna konfliktidel ja inimõigusrikkumistel on seos ning kui Aafrika riigid esitavad sellise riigi nagu Kongo ÜRO inimõigusnõukogusse, siis annab see konfliktile hoogu.

USA suursaadik ütles, et Washington eraldab 2017. rahandusaastal 1,4 miljardit dollarit nende abistamiseks, keda ähvardab Aafrikas näljahäda. Ta tänas ka teisi doonoreid ja riike, seal hulgas Ugandat, et need on vastu võtnud miljoneid põgenikke.

"Näljahäda Aafrikas on küsimus rahust ja julgeolekust," sõnas Haley. "Inimesed surevad nälga, seda mitte jumala, vaid inimeste tegude pärast."