Jüri Luik: Venemaa peab Zapadile kutsuma vaatlejad

"Tegelikult peaksid nad selle õppuse deklareerima nn Viini dokumendi alusel, mille järgi peaks olema deklareeritud iga õppus, kus osaleb üle 9000 mehe. 13 000 puhul peaks vastavalt ka vaatlejaid kutsuma," ütles Luik usutluses Maalehele.

Tema sõnul on lubanud vaatlejad kutsuda aga Valgevene, kelle territooriumil toimub osa õppusest.

Luik tõdes, et NATO-l on Venemaa suhtes ülekaal vägede koguarvus ja moodsa tehnoloogia osas, kuid konkreetselt meie piirkonnas on selge, et Venemaal on siin massiivne ülekaal.

"Erinevalt tavapraktikast oleme ka omalt poolt võtnud tarvitusele terve hulga samme, et olla valmis selle õppuse ajal. Kõige markantsem näide on USA vägede kompanii saabumine Eestisse. Samasugune üksus tuleb Lätti, ka Leetu. Eestis on ju veel siin pidevalt viibiv Briti pataljon, on prantslased, neile on lisandunud Ungari kompanii, mis asub praegu Lõuna-Eestis," ütles Luik.

Luige sõnul paikneb Eesti territooriumil Zapadi ajal märkimisväärselt suur hulk liitlasvägesid.

"Kuigi nende üldsuurus muidugi kahvatub selle väekoondise kõrval, mis meie naaber kokku ajab - räägitakse laias laastus sajast tuhandest mehest -, on selge, et sümboolselt on tegu ikkagi väga kõva sõnumiga," märkis Luik.