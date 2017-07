Investeerimispankur: eeldatavasti on müügis Tallinki enamusosalus

Eesti suurim börsiettevõte Tallink teatas kolmapäeval, et nende nõukogu on alustanud protsessi, mille käigus võivad laevafirma omanike ringi lisanduda uued tuumikinvestorid ja samaaegselt mõned praegused omanikud ettevõtte aktsiad võõrandada.

Igasta ütles ERRile, et üldjuhul tuleb selline teave välja siis, kui algatatakse mingit sorti müügiprotsess, see ei pea aga alati müügiga kulmineeruma.

"Eeldada võib, et Baltic Cruisersi nimeline aktsionär üritab sellest väljuda ja ma ei tea, mis kokkulepped neil teiste suuremate aktsionäridega, eeskätt Infortariga on, aga selline mulje jääb, et ilmselt ikkagi siin suurosalust ja ka enamusosalust pakutakse," sõnas ta. "See, kas Infortar on müüja või mitte, ma tõepoolest ei tea ja ei oska spekuleerida, aga eeldaks, et enamusosalust läbi sellise protsessi pakutakse või võimalust mingi aja jooksul enamuseni jõuda".

"Igasta hinnangul on eesmärk selgelt saada paremat hinda kui see, mida Baltic Cruisersi sugune ettevõte saaks börsilt."

Ta lisas, et mõningal juhul võib selline teade tähendada ka seda, et ettevõttele otsitakse uut investorit ehk ei müüda olemasolevaid osalusi, vaid tuuakse investor sisse läbi kapitalilaienduse.

"Antud kaasuse, Tallinki puhul ma arvan, et see ei ole ilmselt teema," märkis investeerimispankur.

Ta selgitas, et kui tehingu tulemusel saavutab keegi kontrolliva hääleõiguse ehk üle 50 protsendi häältest, tuleb vastavalt direktiivile pakkumine teha. Kui aga müüakse vähemusosalus, siis pole ostjal kohustust pakkumist teha, kuigi ta võib seda vabatahtlikult teha, kui tahab oma osalust suurendada.

"Minu eeldus on ikkagi see - ja see on loomulikult spekulatsioon - et seal ikkagi kontrolli müüakse," nentis Igasta. "Kui see tehing toimub, siis ka ülevõtupakkumine väikeaktsionäridele tuleb".

Milliseks hinnapakkumine võib kujuneda, ei soovinud ta spekuleerida.

"Julgeks öelda niimoodi, et kui see aktsiaturg oleks siin veidi likviidsem ja turu sügavust oleks rohkem, ju kaupleks Balti aktsiad ka vähe kõrgemate kordajate pealt ja võib-olla Baltic Cruisersi tüüpi investoril õnnestuks kuidagi teisiti väljuda ettevõttest kui üle aktsiaturu neid aktsiaid müües, aga antud juhul on valitud teine tee," sõnas Igasta.

"Eeldatavalt viimase aja turuhinnast kõrgemat hinda siin otsitakse, see on ainus, mis ma oskan pakkuda. Kui palju kõrgem ta võiks olla, see on totaalne spekulatsioon ja mina seda anda hetkel ei oska," nentis investeerimisasjatundja.

Igasta rõhutas, et lähinädalail ei ole ilmselt midagi oodata ning ettevõtmise ajaline dimensioon võib ulatuda mõnest kuust kuni poole aastani.

Tallinki börsiteate kohaselt andsid Baltic Cruises Holding, L.P., millele kuulub Tallinkist 16,1 protsenti, ja Baltic Cruises Investment L.P., millele kuulub laevafirmast 5,51 protsenti, 6. juulil oma aktsiate eelisostuõiguse Citigroup Venture Capital International Growth Partnership (Employee) II L.P.-le.

Lisaks nõustusid kolm ettevõtet neile kuuluvaid aktsiaid võõrandama vaid ühiselt, samas proportsioonis ja samadel tingimustel. Lepe lõppeb siis, kui ühelgi ettevõttel ei ole enam Tallinki aktsiaid.

Kokku kuulub kolmele ettevõttele Tallinkist 23,68 protsenti ehk 158,6 miljonit aktsiat. Kolmapäeval sulgus Tallinki aktsia 0,990 euro tasemel, mis võiks aktsiapaki hinnaks teha 157 miljonit eurot.

Tallink on teatanud, et nemad protsessiga seoses lisateateid ei esita.