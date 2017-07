Uuring: Soome valitsuskoalitsiooni toetus langeb

Soome rahvusringhäälingu Yle poolt tellitud arvamusküsitluse kohaselt on valitsuserakondade toetus langenud. Samas on kõik opositsioonierakonnad peale Põlissoomlaste oma toetust kasvatanud.

Uuringufirma Taloustutkimus poolt 26. juunist 18. juulini korraldatud arvamusküsitluse kohaselt on hetkel kõige populaarsemaks Soome erakonnaks paremtsentristlik Rahvuslik Koonderakond (Kansallinen Kokoomus). Rahandusminister Petteri Orpo juhitud erakonda toetab 20,4 protsenti küsitluses osalenutest. Samas on partei toetus kahanenud 0,9 protsendipunkti, eelmisel kuul oli toetus veel 21,3 protsenti, vahendas Yle.

Peaminister Juha Sipilä juhitud Keskerakonna (Keskusta) langus jätkub - neid toetab nüüd 16,7 protsenti valijatest ja see annab edetabelis kolmanda koha. Lohutuseks on see, et nende viimase aja kukkumine on mõnevõrra aeglustunud, eelmise kuuga võrreldes kaotati toetust kõigest 0,3 protsendipunkti.

Valitsusse jäänud endisi Põlissoomlaste liikmeid - viis ministrit ja 19 rahvasaadikut, kes kannavad nüüd nime Uus Valik (Uusi Vaihtoehto) - toetab vaid 0,7 protsenti vastanutest.

Kui valitsuskoalitsiooni kuuluvate jõudude tulemused kokku liita, on nende toetuseks vaid 37,8 protsenti.

Uuringufirma taloustutkimus tegevjuht Jari Pajunen nentis kommentaariks, eet valitsuskoalitsiooni nõtka tulemust ei saa seletada sellega, et Põlissoomlaste erakond lõhenes ja suur osa nende valijaid valitsuse tagant ära kadusid. "Ka Koonderakonna ja Keskerakonna toetus on langenud. Kogu valitsuse toetus liigub allamäge," lausus ta.

Opositsioon tõuseb, ainult Põlissoomlaste toetus langeb

Opositsioonierakondadest on suurima toetusega sotsiaaldemokraadid (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - SDP), kes on 18,5 protsendiga üldises edetabelis teisel kohal Koonderakonna järel ja Keskerakonna ees.

Neljandal kohal on Roheline Liit (Vihreä Liitto) 16 protsendiga.

Järgnevad Vasakliit (Vasemmistoliitto) 9,2; Põlissoomlased (Perussuomalaiset) 8,1; Soome Rootsi Rahvapartei (Suomen ruotsalainen kansanpuolue - RKP) 4,7 ja Kristlikud Demokraadid (Suomen Kristillisdemokraatit - KD) 3,9 protsendiga.

Ainsana langes Jussi Halla-aho juhitud Põlissoomlaste toetus - eelmise kuuga võrreldes 1,6 protsendipunkti.

Kõige rohkem suutsid toetust kasvatada sotsiaaldemokraadid, kelle toetus kasvas eelmise kuuga võrreldes 1,4 protsendipunkti.

Lõhe Põlissoomlaste ridades tekkis pärast seda, kui 10. juunil valiti partei kongressil erakonna uueks juhiks europarlamendi saadik Jussi Halla-aho. Märkimisväärne osa erakonna liikmetest pidas Halla-aho senist poliitilist tegevust aga liiga äärmuslikuks ja olukord tõi kaasa selle, et Põlissoomlaste parlamendifraktsioonist lahkus kokku 20 poliitikut, sealhulgas kõik erakonda kuulunud ministrid ja parlamendi spiiker Maria Lohela.

See samm tähendas ka seda, et keskerakondlase Juha Sipilä valitsus ei pidanud tagasi astuma ning tööd jätkati senise meeskonnaga. Nüüd on lihtsalt valitsuskoalitsioonis Keskerakond, Koonderakond ja endistest Põlissoomlastest koosnev Uus Valik.