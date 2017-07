Fico: Ida-Euroopale müüakse halvemat toitu kui Lääne-Euroopale

Slovakkia peaminister Robert Fico teatas kolmapäeval, et tal on kavas nõuda Euroopa Komisjonilt uute reeglite kehtestamist, millega keelataks ära madalama kvaliteediga toiduainete müük Kesk- ja Ida-Euroopas.

Kui läbirääkimised Brüsseliga peaksid ebaõnnestuma, lubas Fico asuda kehtestama selliste toodete vastu impordipiiranguid, vahendasid EUobserver ja The Times.

Visegradi grupi riigid - Poola, Tšehhi vabariik, Slovakkia ja Ungari - on korduvalt kurtnud, et rahvusvahelised toiduettevõtted tarnivad nende riikidesse madalama kvaliteediga toodangut kui Lääne-Euroopasse, kuigi toodete brändid on identsed. Toiduettevõtete väidetavat suhtumist nimetas Poola ajaleht Gazeta Prawna Nutellast ja Sprite'ist rääkivas artiklis ka "toidurassismiks".

Samas pole Visegradi riikides levinud süüdistused lõplikku tõendamist leidnud ning toidutootjad on need väited tagasi lükanud. Väljaanne Economist kirjutas hiljuti, et väited madalama kvaliteediga toiduainete müügi kohta on muutunud osaks nimetatud riikide problemaatilistest suhetest Euroopa Liiduga ning poliitikud on selles oma võimalust näinud.

Pressikonverentsil teemast rääkides tõi Fico esile näiteks Iglo kalapulgad, mida müüakse Slovakkias ja naaberriik AUstrias. Peaministri väitel on Austrias müüdavates kalapulkades 65 protsenti kala, Slovakkias aga 58 protsenti. Austrias kaalus kalapulkade pakk 300 grammi, Slovakkias aga 280 grammi. Hind oli mõlemas riigis sama - 2,99 eurot.

"Me peame end kaitsma, me ei saa sellega leppida," rääkis Fico. "Me tahame ainult, et Slovakkia inimestel oleks ligipääs sama kvaliteediga toidule, nagu see on Lääne inimestel."

Iglo omanikfirma on Nomad Foods Europe, mille peakorter asub Londonis. Timesi päringule nad ei vastanud.

Viimastel kuudel on mitmed toiduettevõtted pidanud tõrjuma Visegradi riikidest lähtuvaid süüdistusi nende toodete kohta.

Taani ettevõte Tulip Food Company pidi näiteks põhjendama, miks nende lihakonservide sisu on Saksamaal ja Tšehhi Vabariigis erinev. Saksamaal sisaldas konserv ainult sealiha, kuid Tšehhi Vabariigis oli sinna sisse pandud ka kanalihamassi. Firma selgitas, et ta muudab oma tooteid vastavalt sellele, millised on iga riigi "maitse-eelistused, nõudlus ja hinnad".

Liitrine Sprite on Saksamaa turu jaoks tehtud magusaks ainult suhkru abil. Sama pudel, mida Tšehhi supermarketites müüakse, sisaldab ka fruktoosi ja glükoosisiirupit ning magusaineid - aspartaami ja atsesulfaami. Sprite'i tootev Coca-Cola teatas kommentaariks, et otsus, kas kasutada kunstlikke magusaineid või mitte, langetatakse vastavalt kohalikke maitse-eelistusi uurides ning et sellist Sprite'i, mida müüakse Tšehhi Vabariigis, müüakse muuhulgas ka USA-s ja Hispaanias.

Euroopa Komisjon pole varem analoogseid üleskutseid kuulda võtnud ning käesoleva aasta alguses selgitas Komisjoni pressiesindaja, et ükski seadus ei keela ettevõtetel oma toodangut erinevatele turgudele kohandada, kui selle raames ei rikuta EL-i reegleid ega eksitada etikettidel tarbijaid toote sisu asjus.