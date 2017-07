Õlletootjad ennustavad: Eestis on õlu varsti kolm korda kallim kui Lätis

"Elame Sakus veel selles ootuses, et valitsus praeguse rekordilise aktsiisitõusu tõttu tekkinud olukorda analüüsiks ning lahja alkoholi aktsiise alandaks. Näeme juba praegu, et müük kandub koduturult üha enam üle Lätti, kus õlle aktsiis üle kolme korra madalam," ütles ERR-ile Saku õlletehase juhatuse liige Jaan Härms

Saku õlletehases nähti Härmisi sõnul esimesel poolaastal Lätti suunduva müügi oodatust suuremat kasvu ning teisel poolaastal süveneb piirikaubanduse trend veelgi.

Kui palju pärast aktsiisitõusude jõustumist õlu Eestis võiks maksma hakata, on Härmsi sõnul raske öelda, sest õlled on erineva hinnaga, ka nende kangused erinevad.

Ta tõi näiteks, et kuuest pooleliitrisest õllepurgist koosnev paki hind on hind pärast 1. juuli hinnatõusu umbes 8,90 eurot, lisaks pandiraha 60 senti.

"Võrdluseks, et Läti piirikauplustes on kuuspakkide hinnad 3,50 kandis, kusjuures panti ei lisandu, sest Lätis pole pandisüsteemi ja pandiraha. Pärast 2018. aasta veebruariks valitsuse poolt plaanitud aktsiisitõusu hakkavad kuuspakid Eestis maksma juba üle kümne euro," rääkis Härms.

A. Le Coqi juht Tarmo Noop ütles ERR-ile, et sel aastal on õlleaktsiis tõusnud mitte 50, vaid 87 protsenti. "2020. aastaks tõuseb valitsuse praeguste plaanide kohaselt õlleaktsiis veel 42 protsenti ehk võrreldes selle aasta algusega oleks 2020. aastal tõus kokku 266 protsenti," rääkis Noop.

"Kui ma eelmise aasta lõpus kommenteerisin, et õlu hakkab sel aastal poes maksma 1,5 eurot, siis valitsus naeris mind välja. Kahjuks on nii juhtunud," lisas Noop-

Kummastav on Noobi sõnul vaadata minister Jevgeni Ossinovski hiljutist sõnavõttu ajakirjanduses, kus ta väitis, et ei saa aru inimestest, kes 20-sendise vahe pärast õlle hinnas käivad Läti piiril.

"Ma ei tea, mis maailmas ta elab, aga pärismaailm see küll ei ole. Kahjuks on reaalsus, et pooleliitrise õllehinna vahe Lätiga on ligi euro ja õllekohvri hinnavahe ligi kümme eurot," sõnas Noop.

Selle aasta alguses maksis A. L. Coqi õllekohver, milles on 24 0,3 liitrist purki, poes 13-14 eurot. Noop ütles, et praeguseks on see tõusnud 20 euroni ja 2020. aastaks 26 euroni. "Lätis hind hetkel 8.99 eurot."

Pooleliitrise õlle hind poes oli Noobi sõnul oli aasta alguses keskmiselt üks euro, praegu 1,5 eurot ja aastaks 2020 ületab kindlasti kahe euro piiri.

"Kurb on asja juures veel see, et lisaks sellele, et eestlased peletatakse sellise maksupoliitikaga Lätti oste sooritama, kaovad alates järgmisest aastast ära ka soomlaste ostud meilt, mille tulemusena tervikuna jääb Eesti ilma 170 miljonist eurost maksurahast - aktsiis ja käibemaks. Kas te kujutate ette, mida kõike saaks sellise rahaga teha? Valitsuse sellise maksupoliitika mõju hävitab Eesti konkursentsivõimet, mõjub negatiivselt turistide arvule, suunab maksuraha Lätti ja kokkuvõttes jääb ka riigieelarve suurde miinusesse," arutles Noop.