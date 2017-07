Palo: Dubai EXPO-l osalemisse võiks rahaliselt panustada ka erasektor

Palo rääkis ERRi raadiouudistele, et EXPO-l osalemise küsimust hakatakse valitsuskabinetis arutama lähikuudel, konkreetset kuupäeva ei soovinud ta aga välja öelda.

"Meil ei ole nii kiiret, et me peaksime siin ruttama. Pigem on oluline, et teeksime läbimõeldud otsuse," sõnas ta.

Palo sõnul ei ole tal ministrina midagi selle vastu, kui Eesti end rohkem välisturgudel näitab ja ka kõigil EXPO-del, sealhulgas Dubais käib. Viimane on tähtis eelkõige Eesti IT-sektorile.

"Aga samal ajal on EXPO-l osalemine väga kulukas ja mitmed ettevõtlusorganisatsioonid, sealhulgas Eesti kaubandus-tööstuskoda, on ametlikult öelnud, et nemad ei näe otsest vajadust sellel EXPO-l osaleda, et nende all olevad ettevõtjad ei ole sellest niivõrd huvitatud," tõi ta välja.

Ettevõtlusminister lisas, et veel ei ole ka selget pilti meie lõuna- kui põhjanaabrite kavatsustest ja nendega peetakse võimaliku koostöö osas läbirääkimisi.

"Näiteks Põhjamaades on selline hea komme, et EXPO-l osalemise kuludest umbes poole katavad erasektori esindajad. Meil on nüüd ka läbirääkimised siin Eestis erasektori esindajatega, et aru saada, et kui on huvi, kas see on nii suur, et ollakse ka valmis panustama rahaliselt, sest siin räägitakse suurtest summadest, ikka kuni seitsmest miljonist, et Dubai EXPO-l osalemine võiks maksta," selgitas Palo.

Ta rõhutas, et see on veel kõigest hinnanguline number, aga summad on suured.

Kui ettevõtjatega saavad läbirääkimised peetud ja pilt selge, on Palo enda sõnul valmis teema ka valitsuskabinetti viima.

"Kui peaks nüüd juhtuma, et näeme, et meie naabrid ei lähe ja erasektor ei ole valmis panustama siia juurde kaasa, siis loomulikult see ei tähenda, et me selles piirkonnas tööd ei tee," lisas minister.

Ta tõi välja, et sel juhul keskendutakse muudele lahendustele nagu osalemine erialamessidel, kõrgetasemelised visiidid ja ka majandusdiplomaatia tugevdamine selles piirkonnas.

Ratas: Eesti osalemist ei ole arutatud

Peaminister Jüri Ratas ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et valitsuse istungi päevakorras Dubai EXPO-l osalemise küsimust olnud.

"Kindlasti seda arutatakse. Eks majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja Urve Palo peab ühel hetkel selle kabineti istungile tooma," ütles Ratas. "Me ei ole hetkel tõesti arutanud meie osalemist".

Majandusminister Kadri Simson ütles kolmapäeva hommikul, et Dubai EXPO-l osalemine peaks otsustatama neljapäevasel valitsuse istungil. Enda seisukohta selles küsimuses ta avaldada ei soovinud.

Aasta tagasi tegi majandusministeerium valitsusele ettepaneku, et Eesti võiks Dubai EXPO-lt kõrvale jääda. Valitsus pidi esialgu otsuse vastu võtma mullu sügisel. Seda pole aga tehtud senini ning ei ministeerium ega EAS pole soovinud oma seisukohta avaldada.