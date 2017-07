Netanyahu: kui suhtumine Iisraeli ei muutu, siis EL kärbub ja kaob

"Minu arvates peab Euroopa otsustama, kas tahab kesta ja kasvada või kärbuda ja kaduda," kuulsid ajakirjanikud Netanyahut Budapestis Ida-Euroopa liidrite kohtumisel rääkimas, vahendas Politico.

Jutt ei olnud mõeldud avalikkusele, kuid ukse taga kommentaare oodanud Iisraeli ajakirjanikud kuulsid seda Netanyahu küljes olnud mikrofoni kaudu, mis oli jäänud kogemata sisselülitatuks.

Teistsugune poliitika Iisraeli suunal on eelduseks nii Euroopa julgeoleku kui ka majanduse tuleviku tagamiseks, rääkis Iisraeli valitsusjuht. "Õõnestades Iisraeli, õõnestab Euroopa iseenda julgeolekut," lisas ta.

Netanyahu märkis, et Euroopa Liit on ainus riikide ühendus, mis seab Iisraeliga suhetele poliitilisi eeltingimusi.

"Nad on ainsad! Keegi ei tee nii. See on hullumeelne. See on tõepoolest hullumeelne," sõnas Netanyahu, kelle hinnangul peaks Euroopa Iisraeli toetama.

Netanyahu sarjas liitlasi ja avaldas üksikasju Iisraeli rünnakute kohta

Lisaks kritiseeris Netanyahu kohtumisel ka USA endist presidenti Barack Obamat.

"Meil olid Ühendriikidega suured probleemid. Nüüd on asjad muutunud," lausus ta Jerusalem Posti teatel.

Peaministri sõnul on USA nüüdseks kohalolu Süürias ja suures osas Lähis-Idast uuendanud ning pommitab seal rohkem ja see on positiivne.

Arutelul Iraanist tuleneva ohu üle rääkis Netanyahu, kuidas ta ütles Venemaa presidendile Vladimir Putinile, et kui Iisrael näeb Iraani oma piiri juures äärmusrühmitusele Hezbollah relvi andmas, sekkuvad nad sõjaliselt.

"Oleme seda varem kümneid kordi teinud," sõnas Netanyahu, viidates Iisraeli õhurünnakutele Hezbollah' sõjalistele objektidele.

Peaministri büroo ei ole meediasse lekkinud avaldusi kommenteerinud.

Visegradi liidrid: EL peab Iisraeli rohkem toetama

Euractivi teatel tegid Visegradi riikide juhid kohtumise järel avalduse, et EL peaks kõrgemini hindama Iisraeli võtmerolli Lähis-Idas stabiilsuse tagamisel.

Ungari, Poola, Slovakkia ja Tšehhi juhid toetavad teate kohaselt Iisraeli ja kutsuvad ELi üles suhteid Iisraeliga parandama.

"Visegradi nelik jagab Iisraeli vaadet, et välispiiri kaitse on tähtsaim," rääkis Ungari peaminister Viktor Orban pressikonverentsil. "Inimeste vaba ja kontrollimatu liikumine suurendab terroriohtu".

Lääne-Euroopas on Iisrael saanud kriitikat muu hulgas asunduskodude poliitika tõttu. Euroopa Liit suhtub Netanyahu lähenemisse selliste riigipeadega nagu Orban kahtlevalt.