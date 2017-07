Tallinna börs: Tallinki aktsiahinna liikumisele on vara hinnangut anda

Tallinki aktsia hind kõikus pikka aega üsna muutumatus vahemikus, kuid alustas eelmise nädala lõpus tõusu ja jõudis esmaspäevaks ühe euroni. Viimati maksis Tallinki aktsia nii palju mullu suvel, kui tuli teade erakorralisest dividendide väljamaksest.

Nasdaq Tallinna kommunikatsiooni- ja turundusjuht Ott Raidla vastas ERRi küsimusele, kas sellist hinnakõikumist on plaanis lähemalt uurida ning kas see ei tekita kahtlusi võimaliku turumanipulatsiooni kohta, et turgu monitooritakse pidavalt, et kauplemine oleks läbipaistev ning ei kaubeldaks siseteabega.

"Nasdaq Tallinna esindaja sõnul käibki protsess paratamatult viiteajaga ning pealiskaudseid hinnanguid anda ei ole võimalik."

"Konkreetselt Tallinki aktsiahinna liikumise kohta ei ole praegu midagi öelda või ette heita. Protsess näeb välja nii, et kui järelevalveinimene avastab kahtlase tegevuse turul /.../, siis vaatavad nad konkreetset juhtumit, aga nemad lõplikku hinnangut ei anna," selgitas ta.

Raidla lisas, et järelevalve saadab sellisel juhul info edasi finantsinspektsioonile, kes omakorda asja uurib. Teavet võimaliku uurimise kohta ei saa aga ennatlikult anda ja seda, kas Tallink on hetkel kuidagi tähelepanu all, ei saa samuti kuidagi kommenteerida.

"On ka selliseid juhtumeid, kus järelevalve avastab midagi kahtlast, seda menetletakse ja lõpuks selgub, et ei olnudki midagi. Kui hakata enne lõplikku otsust rääkima, võib see heita põhjendamatult halba varju," nentis ta.

Ka finantsinspektsiooni finantsteenuste ekspert Lii Müürisepp tõdes, et praegu pole sel teemal midagi kommenteerida. Tehinguid monitooritakse igapäevaselt ja millegi kahtlase avastamisel alustatakse uurimist.

"Praegu on aga kõik nii värske, et selles mõttes midagi ei toimu," ütles ta ERRile.

BNSi teatel kaubeldi neljapäeva ennelõunal Tallinna börsil kõige enam Tallink Grupi aktsiaga, mis tegi 321 tehinguga 1 005 219 eurot käivet. Aktsia hind tõusis 8,08 protsenti 1,070 euroni. Kolmapäevane aktsia sulgemishind oli seevastu 0,990 eurot.

Selle aasta alguses maksis Tallinki aktsia 0,905 eurot, mis on ühtlasi aasta madalaim hind.