Gabriel teatas uutest meetmetest Türgi vastu

Gabrieli sõnul ei saa Saksamaa enam tagada Saksa firmade investeeringuid Türgis. Samuti ei usu ta Euroopa tolliliidu laienemist Türgisse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Gabriel katkestas diplomaatilise tüli tõttu oma suvepuhkuse.

Türgis vahi alla võetud Peter Steudtneri kohta leidis Gabriel, et tõenäoliselt esmakordselt Türgis viibiva ning Türgi teemaga varem mittetegelenud aktivisti vahistamine on täiesti arusaamatu.

Välisministri hinnangul näitab see, et Saksamaa kodanikel pole Türgis enam turvaline.

Gabrieli sõnul saab dialoog Türgiga jätkuda vaid juhul, kui Türgi tunnustab euroopalikke väärtusi.

"Me eeldame Türgi tagasipöördumist Euroopa väärtuste juurde, arvamus- ja ajakirjandusvabaduse austamist. Me hoolime endiselt palju oma suhetest Türgiga. Me oleme endiselt huvitatud heast ja usaldusväärsest suhtest Türgi valitsusega. Me tahame, et nad oleks osa Läänest või vähemalt jääks sinna, kus nad praegu on, kuid tangoks on vaja kahte tantsijat," rääkis Gabriel.