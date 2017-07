Exxon Mobil sai trahvi Vene sanktsioonide rikkumise eest Tillersoni ajal

Ministeerium selgitas, et rikkumine leidis aset 2014. aasta mais, mil Exxoni tütarettevõtted allkirjastasid dokumente Vene naftafirma Rosnefti juhi Igor Setšiniga, kes on pandud USA sanktsioonide alla, vahendas CNBC.

Allkirjastamised leidsid aset veidi aega pärast seda, kui USA oli nimetanud Setšini inimeseks, kellega USA kodanikud ei tohiks tehinguid teha.

Neljapäeval avaldatud teates märkis ministeerium, et "Exxon ei tunnistanud hoiatusi ning näitas üles hoolimatut tähelepanematust USA sanktsiooninõuete suhtes".

Ametnikud nimetasid Exxonit kogenud nafta- ja gaasifirmaks ning märkis, et ettevõtte juhid teadsid, et Setšin oli sanktsioonide all.

Rahandusministeerium tõrjus Exxoni väiteid, et ettevõte arvas, et Setšini isiklikku ja tööalast tegevust vaadeldakse eraldi. Ministeeriumi kinnitusel ei ole Ukrainaga seotud sanktsioonides niisugust vahetegemist.

Exxon Mobil kommenteeris, et rahandusministeerium püüab tagasiulatuvalt seada sanktsioonidele uut tõlgendust, mis ei ole vastavuses Valge Maja ja rahandusministeeriumi juhistega, mis anti 2014. aasta alguskuudel.

Exxon Mobil tõi välja, et Valge Maja viitab oma dokumentides, et valitsuse sihtmärk on sanktsioonide alla sattunud venelaste isiklik vara, mitte ettevõte, mida nad juhivad.

"Exxon Mobil järgis Valge Maja ja rahandusministeeriumi juhiseid, kui ettevõtte esindajad allkirjastasid dokumente, mis puudutavad nafta- ja gaasitehinguid Rosneftiga - mitteblokeeritud üksusega - Venemaal ja millele andis tegevjuht Igor Setšin allkirja Rosnefti nimel enda ametliku esindaja volitusega," selgitas firma.

Exxoni juhina kritiseeris Tillerson USA sanktsioone Venemaa vastu, öeldes, et need ei ole tõhusad. Tillerson lahkus Exxonist möödunud aasta lõpus, et võtta vastu välisministri ametikoht president Donald Trumpi administratsioonis.