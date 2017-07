Eksperdid peavad võimalikuks nii Tallinki laienemist kui ka börsilt lahkumist

Laevandusettevõtte Tallink tuumikinvestori aktsiate müük võib kaasa tuua nii ettevõtte laienemise kui ka börsilt lahkumise, leiavad investeerimiseksperdid. Samuti on nende hinnangul võimalik, et tehing jääb lõpusirgel üldse katki.

Tallink teatas kolmapäeval börsile, et on alustanud protsessiga, mille käigus võivad firma omanike ringi lisanduda uued tuumikinvestorid ning mõned praegused omanikud ettevõtte aktsiad võõrandada. Lihtsamalt öeldes võib keegi Tallinki tuumikinvestoritest oma aktsiad müüa. Teate peale sööstis Tallinki aktsia börsi avamisel hüppeliselt üles, tõustes esimese poole tunniga üle kuue protsendi 1,05 euro tasemele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Võimalik ettevõtte müük või aktsiate müük, eriti tuumikaktsiate müük, ei ole sama lihtne kui piima ostmine kaubamajas, et lähed ja vaatad, millal piima tähtaeg lõpeb, milline bränd sobib ja viskad selle piimakorvi. Ettevõtte puhul on tegelikult vaja teha üsna palju toiminguid selleks, et müüja oleks nõus müüma ja ostja oleks nõus ostma," selgitas investeerimispangandusettevõtte Redgate Capital juhatuse liige Aare Tammemäe.

Seetõttu arvab Tammemäe, et Tallinki protsessis on jõutud kokkuleppele teatud eeltingimustes ning kolmapäevane teade tehti selleks, et vältida infoleket tehingu järgmistes etappides. Seda enam, et taolised tehingud võivad katki jääda ka üsna lõpusirgel.

Kui ostu-müügi tehing siiski toimub, sõltub edasine paljuski ostjast. Tammemäe sõnul oleks Eesti majandusele ja ettevõtetele hea uudis see, kui uus investor tahaks ettevõtet laiendada.

"Negatiivse poole pealt jällegi, kui soovitakse ettevõte börsilt ära viia, siis kuigi võib-olla väikeaktsionäridel on esialgu hea meel sellest, sest tõenäoliselt nad saavad preemiat oma aktsiahinnale, siis pikas perspektiivis vähendaks see atraktiivsete börsiaktsiate hulka Tallinna börsil. Meenutame siin kas või Swedbanki äraminekut börsilt või Eesti Telekomi äraminekut börsilt, mis tegelikult on jätnud päris sügavad augud," rääkis Tammemäe.

Swedbanki Baltikumi aktsiaanalüüsi juhi Marek Randma sõnul võiks tuumikinvestori osaluse müük olla väikeaktsionäridele pigem hea uudis, sest see võib veelgi upitada ettevõtte aktsiate hinda. Juhul, kui uus omanik saavutaks Tallinkis enamusosaluse, oleks neil kohustus teha väikeaktsionäridele väljaostupakkumine.

"Seda juba näitab uue omaniku motivatsioon, kas ta tahab tõsiselt väikeaktsionäre välja osta, kas ta teeb väga atraktiivse pakkumise või ta teeb minimaalselt nõutud minimaalse pakkumise," lisas Randma.

Tema sõnul on Tallink praegu atraktiivne ettevõte, sest lõppenud on periood, kus ettevõte oli sunnitud peamiselt laenu tagasi maksma ning seetõttu võiks hakata maksma ka rohkem dividende.

Kinnitamata andmetel soovivad oma aktsiaid müüa pangandushiiu Citigroupiga seotud ettevõtted, mis kuuluvad Tallinki suuromanike ringi.

Fondijuht näeb Citigroupi huvidest lähtuvaid muudatusi

Trigon Varahalduse partner ja fondijuht Veiko Visnapuu arvas "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et kõige tõenäolisem on ülevõtmispakkumise tegemine, mis tähendab, et tõenäoliselt ettevõte võib ka lahkuda börsilt.

Samas pakkus ta kolme võimaliku edasise stsenaariumi kõrvale neljandagi. "See oleks, et Citigroupi fondid müüksid ennast justkui välja. Minu hinnangul, pigem ma näeksin Citigroupi huvidest lähtuvaid muudatusi, mis on juba varasemalt ka toimunud - mõni päev tagasi tuli börsiteade, mis ütles, et Citigroupi fondid tegid omavahel koostööleppe. Sellest lähtuvalt on ka variant, et müüb ainult Citigroup oma aktsiaid," selgitas ta.

Visnapuu märkis, et kui nii Citigroup kui ka praegu suurim osanik Infortar oma osalust müüvad, siis kokku tuleb üle 50-protsendiline osalus, mis tähendab, et ostja peab tegema ülevõtmispakkumise kõigile aktsionäridele sama hinnaga. "Aga siinkohal võib juhtuda ka, et müüakse alla 50 protsendi, misjuhul ei tule seda pakkumist ja misjuhul ka tõenäoliselt jääb ettevõte börsile," lisas ta.

Tallinki aktsia hind tõusis pärast ettevõtte teadet. Visnapuu sõnul toimus börsil spekulatsioon.

"Täna põhimõtteliselt toimuski spekulatsioon, et tõenäoliselt Infortar ja Citigroup müüvad ja keegi ostab, loodetavasti kõrgema hinnaga, sest Citigroup tegelikult ostis ennast 2012. aastal sisse hinnaga 1,1 eurot aktsia kohta, täna lõpetas aktsia 1,07 euroga. /.../ Põhimõtteliselt toimus spekulatsioon, et mingisuguse kõrgema hinnaga viiakse ettevõte börsilt ära," rääkis ta.

Tallinki aktsia hind hakkas tõusma juba enne kolmapäeval avalikustatud uudist. Visnapuu hinnangul ei ole aga tegemist turumanipulatsiooniga ning selle taga on ettevõtte head juunikuu tulemused.

Laevafirma aktsiapakist suurim osa kuulub Infortarile, mis on ettevõtjate Enn Pandi, Ain Hanschmidti ja Kalev Järvelille investeerimisfirma. Neile kuulub 38 protsenti Tallinki aktsiatest. Teised suuremad omanikud on pangandushiiu Citigroupiga seotud ettevõtted, kellele kuulub kokku 23,7 protsenti ettevõtte aktsiatest. Ülejäänud aktsiad kuuluvad väikeaktsionäridele.

Tallinki aktsia hakkas tõusma juuli esimesel nädalal - juuni lõpus sai ühe aktsia kätte veel 91 sendi eest, selle nädala kolmapäevaks oli aktsia hind tõusnud 99 sendini. Kolmapäevane uudis tõi veel kiire tõusu ja hind jõudis neljapäeval ühe euro ja seitsme sendini. See tähendab, et laevafirma väärtus on praegu ligi 717 miljonit eurot ehk omanikud said päevaga miljonite eurode võrra rikkamaks.

Samas on aastaid olnud Tallinki aktsia hind ka väga madal. Kauplemisaja madalaim hind kümnekonna aasta tagusest ajast oli 26 senti, kõrgeim hind üks euro ja 66 senti.