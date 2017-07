O.J. Simpson vabaneb vanglast

Simpson mõisteti 2008. aastal süüdi ja 33 aastaks vangi Las Vegases toimunud relvastatud röövis ja rünnakus ning veel kümnes süüdistuses, vahendas BBC.

Tema ja veel viis inimest tungisid 2007. aastal hotellituppa, kus viibisid kaks spordimeenete kogujat ning võtsid neilt ära esemed, mis Simpsoni sõnul kuulusid talle.

Simpson ütles kohtus, et ametnikud leidsid hiljem, et hotellitoast ära võetud asjad kuulusid tõepoolest temale.

Simpsoni vabastamise poolt tunnistas neljapäeval kohtus üks röövi ohvritest Bruce Fromong. "Ma olen tundnud O.J.-d pikka aega. Minu hinnangul ei ole ta kellelegi ohtlik. Ta on hea mees. On aeg anda talle teine võimalus. Tal on aeg minna koju oma pere ja sõprade juurde," rääkis Fromong.

Kui temalt kohtus küsiti, kas ta on läbinud vägivallavastase kursuse, vastas Simpson, et ta on elanud konfliktivaba elu. Ta rääkis, et aitas vanglas luua baptistide palvekoosolekut.

Simpson tõrjus ka väiteid, et tal on alkoholiprobleem. "Ma olen oma aja ära istunud. Ma olen teinud seda nii hästi ja lugupidavalt kui võimalik. Ma arvan, et kui rääkida valvuritega, siis nad räägivad sama. Ma ei ole kurtnud üheksa aastat. Ma olen püüdnud olla abivalmis ja see on elu, mida olen püüdnud elada, sest ma tahan tagasi oma laste ja pere juurde," rääkis ta.

Simpson mõisteti vangi 33 aastaks. Pärast üheksat aastat Nevada vanglas vabastati ta ennetähtaegselt. Juba 2013. aastal sai ta ennetähtaegse vabastamise otsused mõnede kuriteoepisoodide asjus, kuid pidi teiste episoodide puhul siiski jätkuvalt - vähemalt neljaks aastaks - kinnipidamisasutusse jääma.

Oma põlvkonna üheks kuulsamaks NFL-i staariks peetud Simpsonit süüdistati 1990. aastatel oma eksnaise Nicole Brown-Simpsoni ning viimase sõbra Ron Goldmani tapmises, kuid toona ei leidnud politsei piisavalt asitõendeid, et kohus oleks ta süüdi mõistnud. Simpsoni põgenemine politsei eest, mida telekanalid näitasid otseülekandes, ja sellele järgnenud kohtuprotsess, kus kerkis esile suur hulk kahtlasi asjaolusid, sai USA meedias ja avalikkuses tohutut vastukaja.