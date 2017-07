Esimesed viis valda pöördusid sundliitmise vastu riigikohtusse

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumil on valdade põhiseaduslikkuse järelevalve taotluste lahendamiseks aega neli kuud, ütles riigikohtu pressiesindaja Merje Talvik ERR-ile.

Juuli alguses tegi valitsus sundliitmise otsused, mille järgi peaks ligi 2500 elanikuga Kambja ja üle 7600 elanikuga Ülenurme vald saama üheks suureks Kambja vallaks.

Vallad pole plaaniga nõus, sest Ülenurme vald täidab haldusreformi seaduses nõutud 5000 elaniku kriteeriumi ning Kambja vald tahab jätkata iseseisvana ja viitab valitsuse tehtud Loksa linna erandile, sest viimases elab umbes sama palju elanikke kui praeguses Kambja vallas.

Ülenurme rahvale oli vastumeelt, et sundliitmise järel tekkiva omavalitsuse nimeks peaks saama Kambja vald. "See on sama hea, kui nööp õmmeldaks ülikonna külge ja siis hakataks seda moodustist kutsuma nööbiks," on Ülenurme vallavanem Aivar Aleksejev öelnud Postimehele.

Viiesajal ruutkilomeetril paiknev veidi rohkem kui 1000 elanikuga Illuka vald sundliideti valitsuse otsusega Alutaguse vallaga, mille moodustavad Alajõe, Iisaku, Mäetaguse ja Tudulinna vald, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on piisavalt alust kohtu poole pöördumiseks. Me ei näe kuidagimoodi, et meil oleks haldusreformi seaduse kontekstis nii suurt erinevust näiteks Loksa linnaga, et me seda erandit ei vääriks," selgitas Illuka volikogu esimees Paul Kesküla.

Vallad viitavad valitsuse otsusele, millega tehti erand 2738 elanikuga Loksale, mida ei sundliideta Kuusalu vallaga.

Sundliitmise vaidlustused valimisi ei sega

15. oktoobril toimuvaid kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi sundliitmise määruse vaidlustused ei sega.

Juhul, kui riigikohus peaks tegema lahendi pärast valimisi ja leidma, et sundliitmise määrused on põhiseadusega vastuolus, siis korraldatakse kohalikud valimised vaidlustatud piirkondades nö vanades piirides uuesti.

Samas on tõenäoline, et riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium teeb lahendi enne valimisi.