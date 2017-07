CIA direktor: Venemaa püüab igal võimalusel USA-d häirida

Pompeo ütles Colorado osariigis iga-aastasel Aspeni julgeolekufoorumil, et tema hinnangul sekkus Venemaa USA läinudaastastesse presidendivalimistesse.

"Nad peavad kasulikuks iga võimalust meie elu raskemaks teha," ütles CIA direktor, nimetades USA-Vene suhteid keerulisteks.

Süüriast rääkides ütles ta, et on näinud minimaalselt tõendeid sellest, et Venemaa oleks riigis ellu viinud tõsist strateegiat äärmusrühmituse ISIS vastu. Väited sellest, et Venemaa on olnud Süürias USA liitlane, ei ole kooskõlas kohapeal toimuvaga.

Pompeo avaldas samas lootust, et Ühendriigid ja Venemaa suudavad leida kohti, kus terrorismi vastases võitluses koostööd teha.

Venemaa jääb tema sõnul Süürias tegutsema, sest tahab säilitada oma mereväebaasi Süüria Tartusi sadamas Vahemere ääres.

CIA direktor ei suuda enda sõnul ette kujutada stabiilset Süüriat eesotsas president Bashar al-Assadiga, kes on tema hinnangul "iraanlaste marionett".

Iraan on Pompeo sõnul suutnud praeguseks luua Süürias endale "kindla toetuspunkti".

USA presidendi Donald Trumpi valitsus otsib võimalusi Lähis-Idas domineerida püüdva Iraani tagasitõrjumiseks, lausus ta.

CIA direktor kritiseeris ka Iraani tegevust kuue suurriigiga sõlmitud tuumaleppest kinnipidamisel, öeldes, et islamivabariik käitub "halva üürilisena". Ühendriigid teatasid esmaspäeval, et Teheran peab leppest küll kinni, aga ei austa selle vaimu.

President otsib Pärsia lahe äärsete monarhiate ja Iisraeliga võimalusi ühistegevuseks Iraani tagasitõrjumisel, lausus CIA direktor.

Iraani ei ole võimalik veenda tuumaleppest kinni pidama järeleandmistega, sõnas Pompeo. Ta lubas, et USA võtab peagi kasutusele uue strateegia Iraaniga toimetulemiseks. "Te näete põhimõttelist muutust poliitikas" Iraani suunal, lausus ta.

CIA direktor nimetas Wikileaksi taas vaenulikuks luureagentuuriks

Pompeo nimetas Wikileaksi taas vaenulikuks luureorganisatsiooniks ja ütles, et see aitab Venemaad.

"Ma ei armasta Wikileaksi," ütles Pompeo ja selgitas: "On tulnud aeg nimetada Wikileaksi mitteriiklikuks vaenulikuks luureorganisatsiooniks, mida toetavad tihti sellised riigid nagu Venemaa".

CIA direktor hoiatas, et tema arvates " üritab Wikileaks alandada USA-d igal võimalikul viisil".

Kuulajaskonnast tulnud küsimusele Wikileaksi sekkumise kohta USA valimiskampaaniasse, vastas CIA direktor: "Loomulikult sekkusid nad ja sekkusid juba varem, enne seda".

Vaatlejad pöörasid tähelepanu tõsiasjale, et USA valimiskampaania ajal, mil Wikileaks avaldas demokraatide kandidaati Hillary Clintonit piinlikku olukorda seadvad kirjad, säutsus praegune president Donald Trump: "Ma armastan Wikileaksi".