Tallinna kesklinna vanema Taavi Puki sõnul võiks Skoone bastion ja seda ümbritsevat ala lähitulevikus kujundada üleminekualaks - boheemlaslikust Põhja-Tallinnast konservatiivsemasse vana- ja kesklinna.

"Baltijaama ala on minemas ideekonkursile ja ümberkujundamisele,” rääkis linnaosa vanem regiooni arenguplaanidest ERR-ile.

Kuigi üldist ideekonkursi veel pole, on Puki sõnul hetkel plaan rajada bastionile ühisaiad, parandada jalgsiliiklemise olukorda ning anda eraettevõtetele sisustamiseks nõlva sees olevad maa-alused varjendid.

Samas näeb ta, et alles võiks jääda Skoone roheline ilme ning bastionist mere poole asetsev jalgpalliväljak. “Kindlasti on neid, kes ütlevad, et sinna saaks ju suurepärase kinnisvara arenduse teha, aga Tallinna seisukoht on, et see peaks olema roheala ning selleks ka jääma.”

Linnavalitsuse soov on muuta ümbrus jalakäijatele sõbralikuks. “Üks unistus, mida Tallinn kaua on vaaginud, on see, et sadamast oleks võimalik tulla vanalinna ilma kordagi teed ületama,” rääkis Pukk. Ta pakkus liikumise hõlbustamiseks välja idee ühendada Vanalinn ja Skoone jalakäijate sillaga.

Võimalusena näeb ta ka Rannamäe tee sulgemist autoliiklusele ning pühendada see ainult jalakäijatele. “Ühes lahenduses sellest räägiti,” sõnas Pukk.

Aktiivne arendus on kavas ette võtta nelja aasta pärast

Lahendus, millele linnaosa vanem Pukk viitas, on välja pakutud Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia ühises koostööprojektis Baltic Urban Labiga. Viimase puhul on tegemist ettevõtmisega, milles tegeletakse Põhja-Tallinna linnaruumi uuendamisega.

Ühisprojekti raames korraldab linn aeg-ajalt koos Baltic Urban Labi ja kõrgkoolidega töötubasid, kus analüüsitakse piirkonna probleeme ning pakutakse neile erinevaid lahendusi. Samas tehakse projekti raames kindlaks ka tingimused ja ootused, mida piirkonna arengulahendustes arvestada tuleb.

“Tõenaoliselt on kõige mõistlikum vaadata üle need ideed, mis siiani on kokku kogutud: Baltic Urban Labi, kõikde ülikoolide ja teiste teiste asjast huvitatute ettepanekud - kas nendega edasi minna? Tõenäoliselt tuleb pidada uuesti mõttetalguid ja parim lahendus leida,” arutles Pukk.

Arenguteni plaanitakse jõuda umbes nelja aasta pärast. “Vähemalt siis on visioon kindel ja sellega minnakse edasi,” sõnastas Pukk oma mõtteid tulevikust.

Mõned muutused hakkavad toimuma juba varem ja bastionile rajatakse istutuskastide näol kogukonnaaiad. “Sellel kevadel valiti kastid välja, hetkel on ettevalmistav periood,” kirjeldas Pukk.

Aialapid annavad igale tallinlastele võimalus kasvatada endale aiasaadusi.