Briti liberaaldemokraatide uueks juhiks sai eksminister Vince Cable

Liberaaldemokraatide eelmine juht Tim Farron astus esimehe kohalt tagasi nädal aega pärast 8. juuni erakorralisi parlamendivalimisi, kus erakond parandas küll eelmiste valimistega võrreldes oma positsiooni, kuid jäi konservatiivide ja leiboristidega võrreldes siiski endiselt tahaplaanile. Liberaaldemokraatide üheks peamiseks valimislubaduseks oli uue Euroopa Liidu liikmesust puudutava referendumi korraldamine, vahendas Politico.

74-aastane Cable oli ainus kandidaat, kes neljapäevase lõpliku valiku ajal liberaaldemokraatide juhiks pürgis, sest tema võimalikud konkurendid olid selleks hetkeks juba kandideerimisest loobunud.

Cable lubas, et viib erakonna poliitilise debati keskmesse ning rõhutas, et liikmeskonna kasv on andnud parteile tohutult palju uut energiat.

Liberaaldemokraatide uue esimehe sõnul ei suuda praegune valitsus tagada enda poolt lubatud "valutut Brexitit" ning hoiatas, et riigil tuleb teha ettevalmistusi EL-ist lahkumisest loobumiseks (to prepare for an exit from Brexit).

"Theresa May tahab viia Suurbritannia tagasi 1950. aastatesse, Jeremy Corbyn aga tahab viia tagasi 1970. aastatesse," nentis Cable. "Mina pakun optimistlikku ja alternatiivset programmi, mis annaks riigile jõudu 2020. aastateks ja kauemaks."

Cable oli aastatel 2010-2015 konservatiivide ja liberaaldemokraatide koalitsioonivalitsuses äri- ning innovatsiooniministriks. Briti parlamenti valiti ta esmakordselt 1997. aastal.