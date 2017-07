Edgar Savisaar tegi Facebooki uue konto

Uue konto profiilipilt on Savisaare portreefoto ja kaanepilt Tallinna vaade. Töökohaks on on Savisaar märkinud, et ta on Tallinna linnapea.

Avalikke postitusi on Savisaare uuel kontol vähe, teiste hulgas on sinna postitanud mainekujunduse spetsialist Linnar Priimägi ja Rakvere homovastase võitluse aktivist Innele Õispuu.

Korruptsioonisüüdistusega kohtu all oleva Savisaare Facebooki konto võttis juuli alguses üle Türgi häkker Abdelrahman Ali, kes nõudis selle taastamise eest 800 dollarit lunaraha.