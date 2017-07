Riigikontrolör avaldas Palole EXPO küsimuses toetust

Karis avaldas toetust ettevõtlusminister Urve Palo väljaöeldule. “Julgen tunnistada, et seekord on minister Urve Palo õigel teel, pannes EXPO-l osalemise Dubais sõltuvusse ettevõtete panusest,” kirjutas ta sotsiaalmeedias ilmunud pöördumises.

Karise hinnangul tuleks eeskuju võtta Põhjamaadelt, kus sellist lähenemist praktiseeritakse.

“Põhjamaades see nii toimib ning Milano maailmanäitusel, erinevalt meist, neid näha ei olnud. Lihtsalt erasektor ei pidanud seal osalemist oluliseks,” tõi riigikontrolör võrdluseks. Samas nentis ta, et tollel hetkel polnud nendes maades just kõige paremad ajad majanduses.

Karis märkis, et Milano maailmanäituse kogukulud, milleks oli umbes viis miljonit eurot, on Dubais suurenemas seitsme miljonini.

Lisaks tuleks Karise meelest arutada, kui tasuv on üritusel osalemine meie ettevõtjate jaoks.

“Vaatamata sellele, et riigil on mõningane kogemus Jordaanias ja Omanis tegutsemisel, on sealne kant meile paljuski tundmatu. Meenutuseks, et 2010. aastal Shanghais käigu edukuse kohta andsid ametnikud mulle vastuse, et tegemist oli kauge ja paljuski võõra maaga,” tõi ta välja piirkonnaga seotud mõjusid. "Kui mõttekas on näiteks tori hobustega sealseid araabia traavleid üle trumpama minna.”

Ettevõtlusminister Urve Palo ütles kolmapäeval ERR-ile, et Eesti peab Dubai EXPO-l osalsemiseks plaane naaberriikidega ning toimuvad läbirääkimised erasektoriga, eesmärgiks kulukasse ettevõtmisese ka nende rahaline panus saada.