Läti pangad said taas Põhja-Koreaga seotud rahapesu eest trahvi

Läti finantsinspektsioon (FKTK) teatas reedel, et kaht Läti panka kasutati aastatel 2009-2015 selleks, et hiilida mööda Põhja-Korea suhtes kehtestatud sanktsioonidest ja toimetada diktatuuririiki finantsressursse.

Uudis järgneb juuni lõpus saabunud teatele, et sarnaste skeemide jaoks kasutati veel kolme Läti panka, vahendas Läti rahvusringhääling.

Kolm varem avalikkuse ette tulnud panka on BlueOrange Bank, Privatbank ja Regionala investiciju banka. Esimesed kaks said kumbki puuduliku ülekannete järelevalve eest trahvi 35 000 eurot, viimasele pandi aga süüks ka ebapiisavat sisekontrolli ning Regionala investiciju banka sai trahvi rohkem kuoi 570 000 eurot.

Reedel mainitud Norvik Banka ja Rietumu Banka pidid maksma trahvi vastavalt 1 324 667 ja 1 566 604 eurot, sest võimude hinnangul rikuti nendes pankades ka rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu mõeldud seadusesätteid.

Kõikide mainitud pankade puudused avastati täna USA föderaalse juurdlusbüroo (FBI) ja Läti finantsinspektsiooni koostööle.

FKTK pressiesindaja Agnese Licite nentis, et Põhja-Korea huvides rahapesuga tegelenud isikud valisid nimetatud Läti pangad välja just seetõttu, et nendes oli puudulik järelevalve.

Tegemist ei ole esimese korraga, kui Läti pangad on sattunud ulatusliku rahvusvahelise rahapesu ja sanktsioonidest kõrvale hiilimiseks mõeldud tehingute keskmesse. Varasemad juhtumid on olnud seotud näiteks Venemaa nn Magnitski juhtumiga, Ukraina ja Moldova petuskeemidega ning isegi Aafrika relvasmugeldajatega. Tuumarelvastuse poole pürgiva Põhja-Korea režiimiga seostamine on aga juba tõsisem probleem.

FKTK on üritanud viimase paari aasta jooksul oma järelevalvet oluliselt tõhusamaks muuta, sest varasemad skandaalid ja puudulik kontroll väikepankades on Läti finantssektori mainele tõsise hoobi andnud.