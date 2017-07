Graafikulugu: õlle hind Eestis on aegade kõrgeim, ostujõud aga küllalt hea

Täna maksab pooleliitrine õllepurk rohkem kui kunagi varem taasiseseisvunud Eesti ajal. Alkoholitootjad ennustavad, et 2020. aastaks on õlu veel kolmandiku võrra kallim. Aga koos õlle hinnaga tõuseb ka keskmine palk, toidukorvi maksumus jmt. Kuidas on muutunud inimeste ostuvõime, vaadates õlle hinda?

Konjunktuuri instituut avaldab igal aastal alkoholi turust statistilise ülevaate. Muude andmete seas on esitatud ka alkoholi hinnad ning seegi, mitu liitrit suudetaks keskmise palga eest näiteks õlut osta. Värskeimad andmed pärinevad 2016. aasta raportist, seega lõpeb statistika 2015. aastaga.

Vaadates seda, kui palju on maksnud pool liitrit õlut alates 1998. aastast alates, näeme, et õlle hind enam kui kahekordistunud. Näitlikustades saab öelda, et 2015. aastal oli keskmine poole liitrise Saku Originaali hind Eestis 1,08 eurot, seda ilma pandimaksuta; 1998. aastal umbes 0,5€.

Hindade taseme paneb aga perspektiivi see, kui palju on inimestel raha. Võrreldes võimalust õllele kulutada pikemas perspektiivis, selgub, et isegi kui õlu maksis nt 2005. aastal kaks korda vähem, sai seda tollase palga eest osta 704 purki. 2015. aastal sai aga keskmise netopalga eest osta 792 purki õlut.

Mõistagi on ostujõudlus käinud käsikäes majanduse üldiste tõusude ja langustega. Nn buumi ajal ehk 2007. aastal on viimase 15 aasta lõikes olnud kõige "soodsam" sissetuleku-õlle hinna suhe: tollase netopalga eest saanuks osta enam kui 900 pudelit õlut.