Terviseminister Jevgeni Ossinovski ütles Euroopa Liidu terviseministrite kohtumisel Tallinnas, et põhivastutus alkoholikahjude vähendamisel lasub liikmesriikidel, kuid on küsimusi, mida on mõistlikum ja lihtsam lahendada teiste riikidega koostöös. "Alkoholist tingitud tervisekahjud on Euroopa Liidule suur koorem – sellega on seotud enam kui 200 erinevat terviseprobleemi ning tekkinud kahju ulatub 372 miljardi euroni aastas. See on meie ühine probleem, mis puudutab kõiki," ütles Ossinovski. "Alkoholist tingitud kahjude vähendamisest on Euroopa Liidus räägitud juba enam kui kümme aastat. Oleme küll teinud väikeseid edusamme, kuid me ei saa leppida sellega, et jätkuvalt sureb iga neljas noor mees Euroopa Liidus alkoholi tõttu."

Euroopa komisjoni toiduohutuse ja tervise volinik Vytenis Andriukaitis ütles, et Euroopa Liidu eesmärk on vähendada alkoholikahju kümme protsenti, nagu on kirjas WHO ülemaailmses terviseplaanis. "Alkoholikahjudega võitlemine on meie ühine probleem, mille lahendamine on liikmesriikide valitsuste ja kohalike omavalitsuste kätes – just nemad saavad otsustada aktsiisimäärade üle, seada vanusepiire, piirata alkoholi kättesaadavust ja joobes autojuhtimist," rõhutas volinik kohaliku tasandi tähtsust.

Ministrid rõhutasid vajadust kaitsta noori alkoholireklaami eest, pöörates tähelepanu uue meedia väljakutsetele. "Lahendused alkoholikahjude vähendamiseks sõltuvad sageli koostööst teiste valdkondadega, nagu maksustamine, kaubandus ja turundus," ütles Ossinovski. "Selleks, et päästa elusid ja Euroopa inimeste heaolu parandada, tuleb senisest enam panustada tervisesse kõigis poliitikavaldkondades".

Kohtumisel arutleti muuhulgas alkohoolsete jookide märgistamise erisusi. "Tarbijal on ELis võimalik saada väga üksikasjalikku infot oma leiva ja piima koostise kohta, kuid alkohoolse joogi koostist ja energiaväärtust tarbija pudelilt ei leia," ütles Ossinovski. "Märgistamine üksi ei vähenda alkoholikahjusid, kuid annab inimesele võimaluse teha teadlikke valikuid." Alkoholi märgistamise teema olulisust on rõhutanud hiljuti avaldatud Euroopa Komisjoni aruanne ja seda analüüsitakse põhjalikumalt ka Maailma Terviseorganisatsiooni reedel avaldatud poliitikadokumendis alkoholi märgistamise kohta.

Alkoholipoliitika riikideüleseid aspekte arutatakse uuesti detsembris Brüsselis toimuval EL terviseministrite nõukogu istungil.