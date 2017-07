Porošenko: Lukašenko lubas, et Valgevene kaudu Ukrainat ei rünnata

Ukraina president Petro Porošenko ütles reedel Kiievis oma Valgevene kolleegi Aleksandr Lukašenkot vastu võttes, et viimane kinnitas talle, et Valgevene territooriumi ei kasutata kunagi agressiivseks tegevuseks Ukraina vastu.

Samuti märkis Porošenko ühisel pressikonverentsil, et sai kollegilt kinnituse, et Ukraina-Valgevene piirist ei saa kunagi rindejoon, vahendas Unian.

"Tänan teid tänase toetuse eest, kui ma sain teilt, härra president, taas kord kinnituse, et Ukrainaga sõbralikes suhetes oleva Valgevene territooriumi ei kasutata kunagi agressiivseteks sammudeks Ukraina vastu ning et Ukraina-Valgevene piirist ei saa kunagi rindejoont," rääkis Ukraina riigipea Lukašenko kõrval seistes.

Porošenko teatas, et Valgevene presidendi külaskäik on märk heanaaberlikest suhetest, mis rajanevad võrdsel partnerlusel ja usaldusel.

Ukraina president rõhutas, et Misnkis sõlmitud kokkulepped on tänasel päeval ainsaks ja alternatiivita dokumendiks, mis käsitleb Donbassi konflikti deeskaleerimist ja Ukraina territooriumi okupatsioonist vabastamist.

Septembris leiab aset Venemaa ja Valgevene ühine suurõppus Zapad 2017, mille puhul on mitmel pool kahtlustatud, et Venemaa kasutab seda kas mõne agressiivse sammu ette valmistamiseks või vähemalt selleks, et jätta õppuse varjus valgevene territooriumile vägesid ja sõjatehnikat.

Porošenko: Ukraina on valmis Valgevenele elektrit tarnima

Porošenko kinnitas oma riigi valmidust tarnida Valgevenne elektrit.

"Leppisime kokku selgetes sammudest eketrienergeetika, nafta ja gaasitööstuse valdkonnas. Minu arvates on sel head väljavaated. Sh kinnitasin ma Ukraina valmidust tarnida elektrienergiat Valgevenesse," ütles Porošenko koos Valgevene presidendi Aleksandr Lukašenkoga Kiievis avaldust tehes.

Ukraina president rääkis ka kokkuleppest arutada energiakandjate, sh naftatarnete suurendamist.

Porošenko ja Lukašenko määratlesid mõlemas riigis viibimise tingimused

Porošenko ja Valgevene riigipea leppisid reedel ka kokku, et ukrainlased ja valgevenelased saavad teise riigi territooriumil viibida võrdsetel tingimustel.

"Me leppisime kokku ka selles, et Ukraina kodanikud võivad viibida Valgevenes registreerimata sama kaua kui valgevenelased Ukrainas," selgitas Porošenko.

"See on sõpruse maa. Ukrainlased saavad olla Valgevenes ja valgevenelased Ukrainas igati mugavalt," sõnas Porošenko.

Presidentide kohtumise raames sõlmiti ka mitu valitsustevahelist lepingut, sealhulgas kultuuri- ja akadeemilise koostöö valdkonnas.

Lukašenko Porošenkole: peame üksteist aitama

Valgevene president Aleksandr Lukašenko peab valgevenelasi, venelasi ja ukrainlasi Ida-Euroopa tsivilisatsiooni tuumaks.

"Meie, valgevenelased, venelased ja ukrainlased oleme Euroopa maailmajao selle osa tuum," ütles Lukašenko kohtumisel Ukraina presidendiga, edastas Lukašenko pressiteenistus.

Ta märkis, et käis enne läbirääkimisi holodomori ehk suurele näljahäda muuseumis. Ekskursioonijuht rääkis valgevenelaste suhtumisest ukrainlastesse sel raskel ajal: "Nad tulid Valgevenesse ja valgevenelased jagasid oma viimast pala."

"Vaat see on esivanemate kutse, mis ütleb, et peame üksteist aitama, olema alati koos. See on peamine. See on meie suhete alus. Tänan teid selle eest, et osutate sellele tõsist tähelepanu ja seadsite meie suhete aluseks. Küll ülejäänu ligi tuleb," märkis Lukašenko.

Tema hinnangul on alates aprillikuu kohtumisest Porošenkoga teinud valitsused palju toonaste kokkulepete elluviimiseks.

"Need korrapärased kohtumised annavad alati hoogu meie riikide majanduse arengule. Võite arvestada sellega, et kui me midagi oskame ja saame teha Ukraina heaks, siis ka teeme seda," rõhutas Lukašenko.

Porošenko märkis omalt poolt Valgevene riigipea sõbralikku suhtumist Ukrainasse ja väljendas huvi koostöö arendamise vastu kõigis valdkondades, sh majanduses, kultuuris ja sotsiaalvaldkonnas.

"Tänan, et tõite kaasa väga esindusliku delegatsiooni, ja arvestan, et täna paneme paika uued formaadid, uue teekaardi, sammud ja sihid, mis suurendavad meie tõhusat koostööd," lisas Ukraina president.