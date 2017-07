Haigekassa: haiglate ravikvaliteet on hea, kitsaskoht on koostöö

Haigekassa raportis iseloomusutatakse tervishoiu kvaliteeti numbritega, näiteks kui kiiresti jõuab diagnoosi saanud vähihaige ravile, kui palju inimesi sureb pärast operatsiooni või kui palju tehakse tarbetuid uuringuid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Haigekassa juhatuse esimehe Tanel Rossi sõnul saab raportis esitatud andmete põhjal väita, et tegelikult on Eestis eriarsti ravikvaliteet hea ja liigub õiges suunas. Kitsaskohaks peab Ross koostööd.

"Järeldus oleks see, et me rääkisime sellest ühest blokist, mis mõõdab seda, kuidas perearst ja eriarsti omavahel koostööd teevad sama haige ravil. Ma arvan, et selle aruande näitajad näitavad seda, et koostööd esmatasandi ja eriarstiabi vahel on vaja veel parandada. Me näeme, et seal võib-olla ongi põhjused, miks käiakse natuke liiga palju eriarsti juures olukorras, kus abi võiks saada perearsti käest. Võib-olla on see üks põhjus, miks ühes valdkonnas tehakse natuke rohkem uuringuid kui seda tingimata peaks tegema," arutles Ross.

Raportist nähtub, et kõige pikemad ravijärjekorrad on piirkondlikes haiglates, näiteks Tartu ülikooli kliinikumis. Ka selle mure üks leevendus võiks Rossi sõnul olla perearstid, kui neil oleks rohkem ressursse ja inimesed neid rohkem usaldaksid.

Jõgeva haigla juhataja Peep Põdderi sõnul on Jõgeval enamik seal surnud patsiente opereeritud mujal ning sinna järel- või hoolduravisse toodud.

"Tihtilugu väga rasked haiged on vähihaiged, kes on opereeritud kõrge etapi kliinikus, mis meie jaoks on Tartu ülikooli kliinikum. /.../ Need inimesed on siis meile saadetud kas järelravile või hooldusele ja nemad on lähema 30 päeva jooksul ära surnud ehk need on prognoositud haiged ja kuna meie operatiivne aktiivsus on suhteliselt aktiivne ja me ei tee väga palju operatsioone, siis nende osakaal paistabki kogu sellest summast niivõrd suur. Aga need haiged ei ole meil opereeritud," selgitas Põdder.

Ta nentis, et raport on eelkõige tehtud raviasutuste ja haigekassa jaoks, kes esitatud numbrite tagamaid tunnevad.